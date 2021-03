[Super Deal] Le prix du Xiaomi POCO M3 passe sous les 80€ grâce à ce code !

Les sites qui proposent le Xiaomi POCO M3 sont assez rare. Si vous êtes dans l’optique d’acheter le smartphone de chez Xiaomi, sachez que le prix de ce dernier a chuté sur Aliexpress à l’occasion d’un Super Deal valable uniquement aujourd’hui à partir de 9h. Quantité limitée à 100 pièces !

Vous attendiez les soldes pour acquérir un smartphone récent et pas trop cher ? Nous vous avons déniché une réduction très séduisante sur le Xiaomi POCO M3. C’est l’un des derniers smartphones de la marche chinoise. Il embarque des technologies ainsi que des caractéristiques très intéressantes avec un prix qui défie toute concurrence. Le POCO M3 est disponible sur Aliexpress au prix de 79€ au lieu de 191€ grâce au code FLASHDEAL001.

Code promo : FLASHDEAL001

Grand, bel écran, confortable et simple d’utilisation

Le Xiaomi POCO M3 possède de très bons atouts que pourront faire rougir certains concurrents et vous-même. Le smartphone possède une dalle IPS Dot Drop de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+. Lors de notre test, le POCO M3 a largement répondu à nos exigences au sujet de la colorimétrie propose dans le smartphone. Ce dernier vous permettra de visualiser du contenu que ça soit sur Netflix ou Disney+ sans aucun problème. Les couleurs, le contraste et la luminosité sont très bien gérés ce qui sera très agréable sur le long terme.

En ce qui concerne les autres caractéristiques hardware du Xiaomi POCO M3, le constructeur chinois a décidé d’implanter à l’intérieur un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 662. Il n’est pas le plus puissant des SoC de la marque, mais il a tout de même le mérite de proposer de bonne performance sur un smartphone vendu à moins de 80€. Ce dernier est accompagné de 4 Go de mémoire vive ainsi que de 64 Go de stockage interne. Si vous avez l’intention de stocker beaucoup d’applications, de fichiers, de vidéos ou de photos, il vous sera possible d’ajouter de l’espace de stockage à l’aide d’une microSD.

D’ailleurs, les capteurs photo intégrés à l’intérieur du POCO M3 vous permettront de réaliser de beaux clichés. Ils viendront correctement capturer les détails lorsque vous aurez les meilleures conditions rassemblées au moment voulu. Le mode 48 mégapixels est très intéressants afin de capturer tous les détails vus avec le capteur principal d’autant plus que vous aurez des photos beaucoup plus nettes et parfaites pour les réseaux sociaux ou les photos de vacances. Il propose également un zoom optique et numérique jusqu’à x8, mais à ce stade cela reste intraitable.

L’OS proposé par Xiaomi dans le POCO M3 reste très simple d’utilisation à l’image d’iOS. Vous pourrez retrouver également un mode gaming pour que le SoC et le GPU Adreno 610 fonctionnent au maximum afin de vous proposer la meilleure fluidité ainsi que la meilleure qualité graphique lorsque vous jouerez. Le smartphone de Xiaomi est disponible sur Aliexpress au prix de 79€ soit une belle économie de 37,87€ grâce au code promo FLASHDEAL001. Vous êtes presque conquis ? Vous pouvez retrouver notre test du Xiaomi POCO M3 directement depuis ce lien.

Code promo : FLASHDEAL001

Retrouvez les Super Deals tous les jours jusqu’au 21 mars !