Imbattable, l’Oppo Reno4 Pro 5G avec ses 12 Go de RAM est à 299 euros

À l’occasion de son événement « Cinq Jours 5G avec Orange », l’opérateur lance une série de promotions sur les téléphones les plus en vogue du moment. L’excellent Oppo Reno4 Pro 5G tombe ainsi moins de 500 euros à quoi s’ajoute une ODR de 200 euros pour un prix final de 299 euros.

Habituellement proposé à 799 euros par l’opérateur, le Oppo Reno4 Pro 5G profite d’une belle remise de 300 euros pour tomber à 499 euros à laquelle s’ajoute une offre de remboursement de 200 euros. Au final, le flagship d’Oppo ne revient donc qu’à 299 euros et ce même sans forfait. Attention, l’offre se terminera le 1er mars 2021.

Le OPPO Reno4 Pro en détail

Le Reno4 Pro est un téléphone haut de gamme qui a pour ambition de proposer une expérience réussie dans tous les domaines. On retrouve ainsi un très joli écran AMOLED de 6,55 pouces offrant une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Surtout, il est particulièrement fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui se ressentira notamment dans la navigation et dans les jeux vidéo. L’écran est également très agréable pour regarder des films, des séries et des vidéos, et il jouit d’une compatibilité HDR10+.

Pour faire tourner les applications les plus gourmandes et les jeux vidéo les plus exigeants du moment, le constructeur à doter le Oppo 4 Pro avec le Snapdragon 765G et 12 Go de RAM. C’est un très bon processeur bien équilibré, qui délivre d’excellentes performances et a le mérite d’offrir une compatibilité avec la 5G. Il a cependant le léger défaut d’avoir tendance à chauffer lors de très longues sessions gaming.

La partie photo reste classique, reprenant un bloc à l’arrière du téléphone aujourd’hui bien rodé : un premier capteur grand angle de 48 mégapixels, un zoom optique 2X de 13 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Les résultats sont bons lorsque les conditions de luminosité sont réunies, avec beaucoup de détails et de jolies couleurs. À l’avant, on a un capteur de 32 mégapixels.

Oppo oblige, ce smartphone est compatible avec la technologie propriétaire de charge rapide SuperVOOC 2.0. Le Reno4 Pro 5G peut encaisser jusqu’à 65 W en pleine charge ! Concrètement, la recharge complète de ce téléphone s’effectue en 36 minutes seulement. C’est assez impressionnant quand on sait que la batterie de 4020 mAh permet de tenir une journée de mise en moyenne avec une utilisation standard.

D’autres smartphones sont à prix cassé

Si vous préférez un téléphone Samsung comme le dernier Samsung Galaxy S21 ou encore l’iPhone 12, ils sont également en promotion dans le cadre de l’événement Cinq Jours 5G avec Orange. Le Samsung Galaxy S21+ 5G 128Go est à partir de 319 euros seulement avec le forfait 100 Go 5G, par exemple. De quoi faire des économies tout en profitant d’un forfait mobile 5G sur le meilleur réseau de France.