[Super Deals] La Xiaomi Mi Watch Lite tombe à 29,99 €

Si vous attendiez une promotion pour acheter la Xiaomi Mi Watch Lite à bas prix, c’est le bon moment. La montre connectée de Xiaomi est en promotion chez Aliexpress dés 9h aujourd’hui à l’occasion d’un Super Deal ! Un premier code est spécialement conçu pour les nouveaux utilisateurs tandis qu’un autre est disponible pour les personnes déjà inscrites sur la plateforme. Dans les deux cas, vous aurez la même réduction une fois le panier validé.

Le nombre de montres connectées ne cesse pas d’augmenter dans un marché très tendu dans lequel trois acteurs principaux s’affrontent comme Apple, Samsung et Oppo dernièrement. Bien que Xiaomi est très connu pour réaliser d’excellents smarphones et de très bonnes trottinettes électriques, il ne faut pas oublier leurs montres connectées. La Xiaomi Mi Watch Lite que nous avons déjà eu l’occasion de tester il y a quelques mois nous a bluffés de par ses fonctionnalités et son design. Cette dernière est d’ailleurs en promotion sur Aliexpress au prix de 29,99 € au lieu de 50,15 € soit une belle réduction de 40 % (20,16 €) à l’aide du code SDFRAN02 (pour les nouveaux utilisateurs) ou à l’aide du code SDFRA02 (pour les anciens utilisateurs). La réduction sera équivalente pour les nouveaux utilisateurs et pour les personnes déjà inscrites.

Code promo : SDFRAN02 ou SDFRA02

Profitez de l’offre à 29,99€ sur la Mi Watch Lite

Une Xiaomi Mi Watch pas si Lite que ça !

Il ne faut pas se méprendre dans le nom de cette montre connectée. Xiaomi n’a pas lésiné sur les fonctionnalités et les technologies de cette Mi Watch Lite. Vous pourrez retrouver notamment le capteur de fréquence cardiaque sous la montre ainsi que des technologies qui permettent de suivre parfaitement l’activité physique. D’ailleurs, la Xiaomi Mi Watch Lite propose de nombreuses activités intérieure et extérieure afin de contenter le plus de personnes possible. Une fois votre séance finie, vous aurez le choix de lire les résultats depuis la montre ou de vous rendre sur l’application dédiée. Il vous sera possible de retrouver précisément votre parcours ou toute autre information de vitesse ou d’altitudes grâce au GPS (+CLONAS) installé à l’intérieur.

Xiaomi Wear est l’application incontournable de cette montre connectée de chez Xiaomi. C’est sur cette dernière que vous pourrez lire vos résultats avec beaucoup plus de détails. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store et sur le Google Play Store. La personnalisation du cadran de la Xiaomi Mi Watch Lite pourra directement se faire dessus. D’autres réglages seront également disponibles comme par exemple les vibrations, les notifications, le réglage de la fréquence cardiaque, etc.

Un design bien implanté dans le marché des montres connectées

En ce qui concerne le design, Xiaomi ne révolutionne rien dans le monde des montres connectées. La Xiaomi Mi Watch Lite est équipée d’un écran TFT de 1,4 pouce avec une résolution de 320 x 320 pixels. Elle est proposée dans un format carré qui est beaucoup plus pratique pour les développeurs de l’OS. Autre point à préciser, la Mi Watch Lite est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur afin de pratiquer la natation sans aucun problème. Retrouvez la Xiaomi Mi Watch Lite sur Aliexpress au prix de 29,99 € au lieu de 50,15 € soit une belle réduction de 40 % (20,16 €) à l’aide du code SDFRAN02 (pour les nouveaux utilisateurs) ou à l’aide du code SDFRA02 (pour les anciens utilisateurs). La réduction sera équivalente pour les nouveaux utilisateurs et pour les personnes déjà inscrites.

