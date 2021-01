Prise en main de la Xiaomi Mi Watch Lite, la nouvelle montre connectée à 50€

Dévoilée il y a quelques jours, la nouvelle Xiaomi Mi Watch Lite est une montre connectée proposée pour son lancement à moins de 50 euros ! Après un Mi Smart Band 5 au rapport qualité/prix imbattable, que nous réserve cette montre ?

La Mi Watch Lite est une petite montre connectée assez légère (35g, 41 x 35 x 10,9 mm) de forme rectangulaire. Inspirée du leader du marché, la Mi Watch Lite offre un design en plastique mat avec une finition assez propre. Elle est équipée d’un écran TFT de 1,4 pouces avec une résolution d’écran de 320×320 (avec 5 propositions de cadrans par défaut, et une multitude téléchargeable en ligne depuis l’app), et d’un bracelet en caoutchouc. Elle ne dispose que d’un seul bouton situé sur le côté droit et qui permet d’allumer la montre ou d’accéder au menu principal. Au dos on retrouve le capteur de fréquence cardiaque et elle dispose d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM. La Mi Watch Lite est disponible en 3 couleurs différentes, noir, bleu et blanc.

La Mi Watch Lite peut vous permettre d’atteindre vos objectifs de fitness. Avec le GPS intégré (GPS+CLONAS) et la fonction d’altitude et de pression atmosphérique, la montre connectée de Xiaomi est capable d’enregistrer des informations de vos entraînements pour la course, le vélo, la natation et même la marche (11 types d’activités au total). Vous pouvez donc réaliser une session de sport sans forcément avoir votre smartphone, tout se fait à partir de votre montre et celle-ci enregistrera l’ensemble des données puis les synchronisera plus tard avec votre téléphone.

Le GPS de la montre fonctionne plutôt bien, les données sont assez claires et simples, peut-être un peu trop pour certains qui préfèreront un concurrent plus onéreux, mais plus précis. Ce n’est de toute façon pas un produit destiné à un sportif intense.

La fonction de réglage automatique de la luminosité permet de toujours avoir un œil sur vos données de santé quelles que soient les conditions d’éclairage. La Mi Watch Lite vous aide à suivre votre santé et votre activité quotidienne. La fonction de surveillance de la fréquence cardiaque suit vos pulsations par minute, quant à la fonction de surveillance du sommeil permet de suivre la qualité de vos nuits. Pour ceux qui ont un style de vie actif, la fonction de respiration guidée de la Mi Watch Lite vous rappelle de prendre un moment pour respirer. Parmi les autres fonctionnalités, la montre affiche les notifications avec les emoji, les notifications météo, l’horloge et l’alarme.

La Mi Watch Lite peut être considérée comme la grande soeur du Mi Smart Band 5. En effet, elle offre des fonctionnalités plus abouties, plus nombreuses ainsi qu’un grand écran plus confortable. À l’utilisation tous les jours, la Mi Watch Lite est plus agréable. La navigation se fait via les 4 côtés en glissant le doigt, vous pouvez soit accéder aux fonctionnalités principales (droite ou gauche), soit aux différentes options (haut ou bas). Presque tout peut être réglé directement sur la montre, un point positif niveau praticité.

Concernant l’autonomie, la Mi Watch Lite dispose d’une batterie de 230 mAh qui peut durer jusqu’à 9 jours, avec seulement 2 heures de charge. Durant notre test nous avons largement dépassé les 9 jours et pourtant l’utilisation a été quotidienne, une excellente nouvelle.

Enfin, la Mi Watch Lite fonctionne avec l’app Xiaomi Wear et non Mi Fit comme le Smart Band, c’est assez étrange et dommage, car du coup il faut installer une nouvelle app si vous aviez l’habitude de cette dernière, alors que cela aurait été bien plus simple de garder tout dans la même. Bref, Xiaomi Wear est par contre plus simple que Mi Fit mais regroupe plus ou moins les mêmes fonctionnalités. À l’utilisation, les datas collectées par l’app sont plutôt correctes, mais manquent de précision par rapport à d’autres concurrents (sur le sommeil par exemple). Mais pas de panique, cela conviendra à une majorité de personnes !

Prix et disponibilité

La Mi Watch Lite est disponible en blanc, bleu et noir aujourd’hui avec un prix de lancement de 49,99€ jusqu’au 24 janvier puis au prix de 69,99€ sur Mi.com.