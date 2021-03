[Super Flash Deals] Près de 72% de réduction sur la brosse à dents électrique Soocas X3U à 9,90€

Il ne faut surtout pas laisser passer cette incroyable promotion sur la Soocas X3U. La brosse à dents électrique avec une pochette de voyage et trois têtes supplémentaires subit une chute de prix vertigineuse de 71 % pour un Super Flash Deal chez Aliexpress à partir de 9h aujourd’hui uniquement dans la limite des pièces disponibles.

Si vous n’avez jamais goûté aux brosses à dents électriques, c’est peut-être le moment d’en profiter ! La Soocas X3U subit une grosse chute de prix sur Aliexpress. Grâce à l’achat de cette brosse à dents électrique, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas vous laver les dents. Vous aurez qu’à laisser travailler la brosse à dents électrique à votre place. Comme dit une célèbre publicité, les brosses à dents électriques sont beaucoup plus performantes que les brosses à dents classiques. Faites le premier pas et profitez de 72 % de réduction sur la brosse à dents Soocas X3U grâce au code SUPERDEALS319. Vous payerez seulement 9,90 € au lieu de 35,29 € !

Code promo : SUPERDEALS319

La brosse à dents électrique Soocas X3U prend soin de vos dents

La brosse à dents électrique Soocas X3U possède quatre modes de nettoyages : le premier est le mode de nettoyage le plus classique. Il permet de supprimer les plaques de tartres présents sur les dents et entre les dents. Le second mode permet de nettoyer les dents délicatement. Ce mode sera très utile pour les personnes qui ont les dents et des gencives sensibles. Le troisième mode permet de lancer un massage pour les gencives. Le quatrième et dernier mode permet de faire briller les dents.

La Soocas X3U est livrée avec trois têtes : une première pour brosser les dents quotidiennement. Une autre tête qui possède une brosse qui viendra polir les dents, une brosse de finition. La troisième tête est destinée aux personnes qui ont les dents ainsi que les gencives relativement sensibles.

Cette brosse à dents électrique possède une batterie qui se recharge rapidement en USB-C. Cette dernière se recharge à 100% en quatre heures seulement pouvant ainsi vous restituer 30 jours d’utilisation. Vous pourrez l’utiliser sous la douche sans aucun problème grâce à sa certification IPX7. Retrouvez la brosse à dents électrique Soocas X3U au prix de 9,90€ sur Aliexpress au lieu de 35,29€ grâce au code SUPERDEALS319.

