Fibre ou ADSL, SFR vous offre 2 mois d’abonnement en ce moment

Fibre ou ADSL, peu importe la formule que vous choisissez, SFR vous offre 2 mois d’abonnement en ce moment.

Si vous comptiez changer de fournisseur d’accès Internet, SFR propose en ce moment une promotion sympathique : 2 mois d’abonnement sont offerts, et ce sur toutes les formules. De plus, les promotions habituelles restent de la partie, notamment sur l’offre SFR Fibre classique, disponible à 16 euros par mois la première année. Elle inclut Internet avec la fibre à 500 Mb/s, 160 chaînes TV et la téléphonie fixe en illimité.

La fibre de SFR en détail

SFR propose plusieurs abonnements fibre à son catalogue et tous profitent de 2 mois offerts. Il s’agit toujours d’offres triple-play incluant Internet, TV et téléphonie fixe. L’offre de base est selon nous la plus intéressante, car elle inclut déjà tout le nécessaire d’une solide connexion. Cela commence par la fibre jusqu’à 500 Mb/s, qu’il s’agisse de débits descendant ou montant. Côté TV, vous profitez du décodeur 4K du FAI ainsi que 160 TV, et la téléphonie vers les fixes est illimitée si vous faites partie de ceux qui utilisent encore cet étrange appareil du XXe siècle qu’est le téléphone fixe. Tout cela ne vous coutera que 16 euros par mois la première année, ce qui correspond à la période d’engagement, puis 38 euros par mois.

Comme toujours chez SFR vous pouvez, moyennant 7 euros par mois (10 euros la 1re année), profiter de la Box 8 qui a notamment pour particularité de supporte le Wi-Fi 6. Si la norme est encore en train de se populariser, elle sera sans aucun doute très utile dans les mois et années à venir. Avec la Box 8 vous profitez également d’un débit descendant plus élevé, à 1 Gb/s. Sachez par ailleurs que vous pouvez refuser le décodeur TV si vous n’en avez pas besoin, mais cela ne changera rien au prix de l’abonnement.

Les frais de mise en service s’élèvent à 49 euros et seront prélevés sur la première facture. Si votre foyer n’est pas déjà fibré, l’installation de cette dernière sera offerte par SFR. Sachez enfin que le fournisseur d’accès peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation de votre précédent FAI.