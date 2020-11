[Black Week] Cdiscount Mobile propose un forfait mobile à 2,99 euros par mois avec 50 Go de data !

2,99 euros par mois pendant 6 mois (sans engagement) puis 15,99 euros par mois, c’est la nouvelle offre de Cdiscount Mobile à l’occasion de la Black Week, avec son forfait de 50 Go ! Offre valable jusqu’au 30 novembre 2020.

Dans ce forfait on retrouve les appels, SMS, MMS illimités en France, une enveloppe data de 50 Go en 4G en France, mais aussi 3 Go de data en roaming pour l’Europe (4G dans 30 pays + 8 Outre-mer). Cdiscount Mobile est sur le réseau NRJ mobile (sur le réseau Orange, SFR ou Bouygues Télécom).

Comment choisir un forfait mobile ?

Les offres et promotions de forfaits mobiles, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?