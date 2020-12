[Bon Plan] Xiaomi MITU, un petit drone pour moins de 50 euros !

Xiaomi a sorti un tout petit drone, destiné « aux grands enfants », et nommé MITU. Ce dernier est disponible chez Gearbest pour 46 euros avec le code O5A9A54820912001. Offre limitée suivant les stocks, expédition lente depuis la Chine.

Code promo : O5A9A54820912001

Le MiTu est un tout petit drone qui ne mesure que 9,1 x 9,1 x 3,8 cm pour un poids de 88 grammes ! Il embarque une caméra capable de filmer en 1280 x 720 pixels (720p) et qui peut prendre des photos en 1600 x 1200 pixels. Alimenté par une batterie LiHV 1S 3,8V de 920 mAh, son autonomie en vol n’est que de 10 minutes environ. Il peut être piloté à partir d’un smartphone, iOS et Android, via wifi, mais aussi grâce à une manette Bluetooth en option. Il peut aller à 25 mètres de hauteur, 50 mètres de distance avec un retour vidéo sur son smartphone, et dispose de nombreux capteurs (proximité, etc.) Le MiTu est propulsé par un processeur 4 cœurs couplé à 4 Go de mémoire.