[Dossier] Quels jeux de société coopératifs offrir à Noël ?

La dernière ligne droite est arrivée, Noël est là et c’est le moment des derniers (ou premiers) achats de cadeaux ! Toujours dans l’idée de vouloir vous guider au mieux dans vos recherches, les jeux de société nous semblent encore une fois être une idée intéressante pour ne pas dire l’idée parfaite pour Noël ! Alors comment s’y retrouver parmi tant de catégories ? Nous avons répondu à cette question pour vous. Il nous semble, au vu des circonstances actuelles, qu’un brin de coopération ne vous ferait pas de mal. Alors dans cette optique, nous avons demandé à l’équipe de Ludum.fr de nous réaliser un classement des meilleurs jeux de société en coop à offrir à Noël 2020 !

Dark Souls, du jeu vidéo au jeu de cartes !

Le célèbre jeu vidéo fait son entrée dans le monde du jeu de société et le moins que l’on puisse dire c’est que le succès est au rendez-vous ! Le vaste monde de Dark Souls vous ouvre ses portes, avec une quête coopérative encore plus prenante, des monstres bien connus de la saga et des boss légendaires à affronter… Amis gamer, ce jeu est fait pour vous !

Pour jouer à Dark Souls, les règles sont simples ! Vous jouez en coop de 1 à 4 joueurs avec chacun un rôle particulier et iconique du jeu : le chevalier, l’assassin, le sorcier et l’herald ! Tous les personnages ont des capacités bien spéciales (spécifiques et très utiles pour la quête) qui offrent un éventail de stratégie très varié. Pour avancer dans la partie, le jeu repose sur une mécanique de deckbuilding. Vos cartes en main représentent vos points de vie ; à chaque tour vous devez affronter des créatures de plus en plus effrayantes et de plus en plus puissantes ! Comme le jeu vidéo, Dark Soul est un jeu compliqué qui laisse peu de place à la chance, vous ne disposez que de 5 vies au total pour avancer le plus possible dans le jeu et parvenir à vaincre les terribles Volnir et Abbys Watcher…

Un jeu terriblement prenant, avec un niveau de difficulté qui le rend d’autant plus addictif. Rares sont ceux qui réussissent à finir le jeu vidéo… mais parviendrez-vous à finir le jeu de cartes ?

Dark Souls, édité Steamforged Games Ltd.

De 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, pour environ 60 min.

Magic Rabbit, au service de la magie !

Pas de panique, c’est magique ! Et bien non… les lapins n’en font qu’à leur tête ! Votre tour de magie commence dans 2 min 30 et toute votre préparation est ruinée. Faites de votre mieux ensemble pour parvenir à récupérer les lapins et les remettre à leur place à temps !

Dans Magic Rabbit, chaque lapin a une place bien définie dans un chapeau magique, mais quel lapin va dans quel chapeau ?? Là est le problème… En 2 minutes 30, vous devez réussir à associer les lapins cachés aux chapeaux magiques ! Pour cela, à chaque tour, les joueurs ont plusieurs possibilités d’action, ils peuvent regarder un lapin, échanger deux chapeaux ou bien échanger deux piles de chapeau et lapin ! Attention la salle se remplit, il ne faut surtout pas faire de bruit, sous prétexte de ruiner le numéro… Si vous réussissez à tous les associer en 2 min 30, c’est gagné ! Sinon, il faudra faire une croix sur votre carrière de magicien… À noter que le jeu est évolutif et se complique au fur et à mesure de vos parties grâce à des cartes bonus venant pimenter la partie !

Un jeu intense et court, plus difficile qu’il n’y paraît dans lequel votre logique et votre mémoire vous seront d’une grande aide !

Magic Rabbit, édité par Lumberjacks

De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 2 min.

Auteurs : Julie Dutois, Romaric Galonnier, Ludovic Simonet, Cécile Ziégler

Illustrateur : Jonathan Aucomte

Paléo, une quête préhistorique pleine de rebondissements !

Dans Paléo, un nouveau monde s’ouvre à vous, un monde préhistorique, innocent et dangereux, plein de vie et de découvertes qui n’attendent que vous !

Le but de Paléo est de parvenir à finir une peinture rupestre le plus vite possible. Les hommes des cavernes nous ont laissé des perles d’histoire dans leurs grottes en y dessinant des animaux préhistoriques ancestraux et aujourd’hui c’est votre tour de parvenir à laisser votre trace dans l’histoire en dessinant un mammouth ! Pour cela, vous allez devoir réussir ensemble des missions courantes de la vie d’homme préhistorique comme trouver à manger ou combattre… vous avez chacun votre groupe et vous avez des missions à accomplir pour rester en vie et ramener des biens à la tribu, le jeu comporte des phases de nuit et des phases de jour vous poussant à bien gérer votre aventure entre quêtes dangereuses et missions importantes vos choix sont cruciaux ! Si vous récoltez 5 crânes avant de finir votre fresque, la partie est perdue…

Paléo est un jeu prenant et agréable, idéal pour jouer en passant un bon moment en famille !

Paléo, édité par Z-Man Games

De 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 45 min.

Auteur : Peter Rustemeyer

Illustrateur : Franz Georg Stammele

Magic Maze, les héros voleur !

Dans Magic Maze, vous incarnez un groupe de héros qui se sont fait voler leurs équipements et tout leur argent. Dans un cas pareil, une seule chose à faire, tout récupérer et pour cela la seule solution est d’aller voler de l’équipement au Magic Maze, le supermarché des héros !

Bien entendu, qui dit voler, dit risques… Les vigiles vous ont à l’œil, pendant la nuit vous n’avez qu’une seule chose à faire, être discrets et coordonnés. Pour jouer, tous les joueurs déplacent un personnage de couleur qui doit se rendre dans un magasin spécifique pour voler son équipement ! Pour cela, chaque joueur à des capacités particulières pour se déplacer, ils doivent donc se coordonner pour se déplacer le plus vite possible. Au fur et à mesure que les joueurs cherchent, ils découvrent de nouveaux lieux du centre commercial. Lorsque tous les joueurs ont leurs équipements, il faut s’enfuir ! Vous avez un temps imparti pour pouvoir trouver une sortie le plus vite possible… Si vous parvenez à sortir c’est gagné, sinon… on vous laisse deviner…

Un jeu très agréable à jouer et drôle. Magic Maze mérite largement les éloges qu’on lui fait, pas étonnant pour un jeu élu Spiel des Jahres 2017 !

Magic Maze, édité par Sit Down

De 1 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 15 min.

Auteur : Kasper Lapp

Mysterium, ne laissez pas un crime non résolu !

Dans Mysterium, vous êtes plongé dans une aventure spirituelle hors norme dans laquelle vous devrez démasquer le tueur du manoir ! La nuit d’Halloween est la plus propice pour parler avec les morts et devrez faire de votre mieux pour déchiffrer le langage des fantômes en une seule nuit !

Pour jouer à Mysterium, c’est assez simple. C’est un jeu de déduction et de coopération où chaque joueur a un rôle, celui de médium ou de fantôme. Les médiums doivent réussir à interpréter les messages du fantôme pour retrouver les suspects, le lieu du crime et enfin l’arme du crime… À travers ces interprétations, les médiums doivent avancer dans leurs recherches, une fois que chaque médium a trouvé son suspect avec le bon lieu et la bonne arme, c’est le tour final… Chacun des joueurs va avoir un indice final de la part du fantôme qui va le guider vers un des suspects, ils votent tous en secret. Si la majorité des joueurs a réussi à trouver le bon coupable c’est gagné, sinon c’est perdu et le crime restera encore non résolu pendant encore longtemps…

Aujourd’hui, Mysterium est un jeu emblématique, très réussi graphiquement et doté d’une accessibilité sans équivoque, expliquant totalement l’As d’Or qu’il a reçu !

Mysterium, édité par Libellud

De 2 à 7 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 40 min.

Auteurs : Oleg Sidorenko et Oleksandr Nevskiy

Illustrateurs : Igor Burlakov et Xavier Colette

Les jeux de coopération sont de plus en plus prisés et représentent bien le jeu de société moderne, alors pour en découvrir encore plus n’hésitez surtout pas à aller voir le top 25 des meilleurs jeux de société coopératifs pour Noël 2020 de ludum.fr !