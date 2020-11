[Test] Netgear Nighthawk M2, à emporter partout

Alors que la 5G pointe enfin le bout de son nez, la 4G reste la valeur sûre et ce, pour quelques années encore. Voici notre avis sur le Netgear Nighthawk M2, un routeur 4G mobile qui permet de partager une connexion mobile entre plusieurs appareils et qu’on peut emporter partout avec soi.

Avec la pandémie actuelle et les différents confinement, on ne se déplace plus autant qu’avant mais tout rentrera dans l’ordre assez rapidement on l’espère. Après une première version en 2019, Netgear a sorti cette année son nouveau routeur 4G portable, voici le Nighthawk M2 qui vous permettra de partager facilement de partager une connexion 4G en déplacement sans toucher à votre smartphone.

Certains pourront se demande, à raison, que les smartphones sont capables de faire office de point d’accès WiFi. L’inconvénient, c’est que ça peut quelque part immobiliser son smartphone et surtout consommer de la batterie, beaucoup de batterie. De plus, dès lors qu’on envisage d’y connecter plusieurs appareils dans la famille, on réalise très vite à quel point un smartphone n’est pas si stable et perenne dans ce type d’usage. Du coup, c’est là qu’entre en jeu le Netgear Nighthawk M2 puisqu’il est dédié à cela avec une stabilité et une autonomie plus qu’appréciable.

S’il n’est pas encore 5G, il est 4G avec un support des débits allant jusqu’à 2Gbit/s en téléchargement et 150Mbit/s en téléversement. Il ne fait que 250g et saura donc se glisser dans n’importe quel sac et enfin, il propose une batterie de 5040mAh, c’est énorme et largement suffisant pour tenir la charge pendant plus d’une journée entière voire plus. Dans nos usages, on s’en est aussi servi comme d’une batterie externe. Il se recharge en USB-C et son port USB-A permettra donc de recharger un appareil ou d’y brancher une clé USB avec du contenu multimédia pour transformer le Nighthawk M2 en serveur multimédia. Pratique. Avec un démarrage en un peu plus d’une minute, le M2 propose bien évidemment le support des bandes de fréquences WiFi en 2,4Ghz et 5GHz. C’est du WiFi ac au mieux mais c’est en soi classique.

Avec son écran tactile de 2,4 pouces, la configuration a été simple et efficace. On aurait aimé un écran tactile plus sensible mais une fois la phase de configuration passée, on a que très peu utilisé l’écran même donc ce n’était pas vraiment inconvénient. On fait les difficiles mais pour rappel sur le M1, l’écran n’était pas tactile… Avec cet écran tactile, tout devient plus facile au quotidien, ce qui n’était pas le cas sur le M1. A côté si ce n’est pas le meilleur écran sur le marché, il est lisible et parfaitement fonctionnel et ce, quelque soit la lumière extérieure. A noter que si on ne souhaite pas spécialement tout paramétrer via l’écran du M2, on pourra toujours passer par une interface web classique ou via l’application iOS/Android. Ainsi, on accède à tout moment aux appareils connectés, à la consommation et autres informations vitales à ce type d’appareil.

Pour la partie SIM, c’est un port Micro-SIM et non nano-SIM. Si cela peut paraître comme un petit soucis si on n’a pas d’adaptateur nano-SIM vers Micro-SIM, on a pu facilement s’en passé, il suffit en fait de caler la carte nano-SIM sur le côté et elle tiendra parfaitement. On aurait tout de même apprécier un adaptateur dans le packaging. Dans tous les cas, avec la batterie par dessus, ça ne bougera plus du tout. Autre changement par rapport au M1, il n’y a plus de port Micro-SD. Certains le verront d’un mauvais oeil alors d’autres n’y prêteront pas attention. En revanche, on retrouve un port Ethernet, ce qui peut être utile en tant que pont WiFi sur un réseau existant, ce la permet d’éviter de tout re-connecter au niveau de ses appareils, mais surtout, on retrouve la fonction qui permet de combiner la 4G et un réseau existant pour une meilleure répartition des charges, surtout si les deux ne sont pas les plus véloces. Enfin, on retrouve les deux connecteurs TS-9 pour y ajouter des antennes externes au cas où.

