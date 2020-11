[Prise en main] POCO M3, un smartphone très accessible

Pile au moment de la semaine dédiée au Black Friday, Poco vient d’annoncer son nouveau smartphone d’entrée de gamme et le moins que l’on puisse dire, c’est que son prix est agressif. Voici le nouveau Poco M3.

Alors que la très grande majorité des smartphones 2020 ont enfin été annoncé et qu’on ne devrait plus avoir de surprises avant janvier prochain, il reste quelques irréductibles comme Poco qui profite de la semaine du Black Friday pour annoncer son tout nouveau smartphone d’entrée de gamme avec des performances de milieu de gamme et surtout un prix super agressif de 129 euros pour la version 64Go et 149 euros pour la version 128Go. Il est d’ores et déjà disponible en France.

Les caractéristiques du Poco M3

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Poco M3 vous propose :

Xiaomi POCO M3 Écran - Ecran IPS Dot Drop de 6,53"

- Définition Full HD+ 1080 x 2340

- Densité de 395ppp

- Format 19,5:9

- Gorilla Glass 3

- Encoche type goutte d'eau Design - Coque unibody en plastique

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 662

- 11nm

- Octo-Core

- GPU Adreno 610 Mémoire - 4Go de RAM en LPDDR4X

- 64Go en UFS 2.1 ou 128Go en UFS 2.2

- Port Mémoire MicroSD Coloris - Mirror Silver

- Mirror Blue

- Horizon Orange

Appareil Photo - Trois appareils photo, le principal avec un capteur 1/2" de 48 Mégapixels, un macro de 2 Mégapixels et un capteur dédié au portrait de 2 Mégapixels

- Objectif grand angle avec une ouverture de F/1.79

- Objectif Portrait avec une ouverture de F/2.4

- Objectif Macro avec une ouverture de F/2.4



- Reconnaissance de Scène

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 1080p/30fps

- Enregistrement de ralentis jusqu'en 1080p/120fps



- Appareil photo frontal grand angle avec un capteur de 8 Mégapixels et une ouverture de F/2.05



Audio - Haut-parleurs stéréo

- Prise jack 3,5mm

Batterie - Batterie de 6000 mAh

- Recharge rapide 18W

Connectivités - USB Type-C (USB 2.0)

- Capteur d'empreintes physique sur la tranche

- Bluetooth 5.0

- NFC

- GPS, GLONASS, A-GPS

- Wifi 5 (ac)

- 4G LTE

- 2x nanoSIM

- Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre,

- Capteur de luminosité, de proximité

Logiciel - Android 10

- MIUI 12 for POCO

Taille et Poids - 162,3 x 77,3 x 9,6 mm

- 198 grammes Prix de lancement - 129 euros (64Go)

- 149 euros (128Go) Date de Disponibilité 25 novembre 2020

Côté packaging, rien de bien surprenant en soi puisqu’on retrouve le smartphone, un chargeur USB et son câble USB-C, le tout dans une boîte des plus classiques.

Le Poco M3 sera disponible en précommande dès le 27 novembre à 159,90€ la version 64Go, tandis que la version 128 Go sera quant à elle accessible à 179,90€. Mais notez surtout que pour la précommande, une remise temporaire fera tomber le prix du smartphone à seulement 129,90€ (pour la version 64 Go) ou 149,90€ (pour la version 128 Go).

Design, Ecran et Audio

Lorsqu’on découvre le Poco M3 pour la première fois, on découvre un smartphone plutôt bien fini et au design en somme assez classique. Si le dos est bien en plastique à ce niveau de prix, il n’en reste pas moins qualitatif. On notera la petite texture en plus qui n’est pas désagréable. C’est une coque unibody qui va du dos aux tranches. En parlant de dos, Poco a décidé de ne pas cacher son bloc photo avec un énorme rectangle noir. Qu’on se rassure, les trois appareils photo sont bien à gauche du smartphone, c’est juste le design même qui donne cette impression d’avoir un énorme bloc photo alors que ce n’est pas le cas.

Côté écran, encore une fois, à ce niveau de prix, on retrouve un écran plat IPS de 6,53 pouces avec une définition Full HD+. Rien de bien surprenant donc mais cela reste une définition standard pour une grande majorité de smartphones Android, même premium. Du coup, pas de taux de rafraîchissement exotique de 90Hz ou plus. De nos premiers essais, l’écran est réactif et les couleurs semblent correctes. Si ce n’est pas de l’OLED, il reste plus que correcte. D’un autre côté, on ne peut trop en demander trop vu la position tarifaire. Côté audio, on aura droit tout de même à des haut-parleurs stéréo, plutôt puissants et corrects ainsi que d’un éternel port jack 3,5mm.

MIUI 12, Performances et Batterie

Parce que Poco, c’est un peu Xiaomi aussi, côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche MIUI 12 for POCO. Comme on pouvait s’y attendre, elle est fluide à l’usage. Côté performances, le Poco M3 embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 662. Ce n’est pas le SoC haut de gamme qu’on a l’habitude de voir en ce moment mais on pense qu’il devrait suffire pour 99% de nos usages au quotidien.

Le Poco M3 propose sinon une énorme batterie de 6000mAh, ce qui est impressionnant et qui devrait assurer très facilement deux à trois jours d’autonomie. A cela s’ajoute une recharge rapide de 18W et on se retrouve avec des prestations plus que correctes par rapport à son prix.

Photo et Vidéo

On retrouve enfin un bloc photo de trois appareils photo qui impressionne sur le nombre mais au final, c’est surtout un appareil photo principal avec deux appareils photo satellites pour aider sur d’autres types de photo. Pas d’ultra grand-angle ou de téléobjectif mais à la place, deux appareils photo avec un capteur macro et un capteur pour la profondeur de champ. Sur nos premiers tests, quand les conditions de luminosité sont idéales, on n’a pas grand chose à reprocher. A voir lors de vrais tests approfondis.

En façade, le Poco M3 propose une caméra selfie des plus classiques avec une résolution de 8 Mégapixels. Et enfin la vidéo, on retrouve la possibilité d’enregistrer des vidéos en 1080p allant jusqu’à 30 images par seconde. Du grand classique pour cette gamme de prix.