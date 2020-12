[Test] Realme Buds Air Pro, abordables et confortables

Après une première version inspirée des AirPods, Realme revient avec des écouteurs inspirés, cette fois, des AirPods Pro, et proposant la réduction de bruit active ! Vendus à seulement 89,99€, que valent concrètement ces Realme Buds Air Pro ?

Le marché des écouteurs true wireless est désormais fleurissant, et les constructeurs se battent désormais sur le terrain des modèles proposant la réduction de bruit active. C’est le cas de ces Realme Buds Air Pro, des écouteurs true wireless doté de l’ANC et vendus sous la barre des 100 euros. Concrètement, que valent ces nouveaux écouteurs de la marque chinoise ?

Où acheter les Realme Buds Air Pro ?

Design, Ergonomie et Autonomie

Les Realme Buds Air Pro tirent clairement parti du look des Buds Air du constructeur, eux-mêmes fortement inspirés des AirPods d’Apple. La firme ne révolutionne donc pas la recette des écouteurs true wireless, mais après tout, ce design « à tiges » inspiré des AirPods d’Apple est désormais si courant qu’on ne blâmera pas le constructeur, surtout à ce prix très contenu. La subtilité, c’est que ces modèles « Pro » passent désormais au format intra-auriculaire, c’est à dire qu’ils rentrent dans le conduit auditif afin d’isoler passivement le porteur des sons extérieurs. En plus de cette isolation passive, Realme a intégré la réduction de bruit, active cette fois, à ses écouteurs, mais nous y reviendrons dans la partie dédiée de ce test.

Du côté packaging des Realme Buds Air Pro, on retrouve donc le boîtier ovale contenant les écouteurs, un câble USB-A vers USB-C, ainsi que six petits embouts permettant d’ajuster les écouteurs à la taille de son conduit auditif. Rien à redire côté confort : ces embouts en silicone semblent plutôt robustes et se sentent à peine dans l’oreille, d’autant que les écouteurs sont très légers, avec 5 grammes chacun sur la balance. En règle générale, les écouteurs ne bougent pas une fois qu’ils sont portés, contrairement à d’autres modèles de la concurrence. En revanche, du côté du boîtier, le constat est moins bon : le plastique à l’aspect brillant est de bonne qualité mais l’ouverture grince et semble fragile. À voir avec le temps si ce « couvercle » aimanté tient le choc. Ce boîtier se recharge via son port USB-C, et on retrouve simplement une petite LED à l’avant afin d’indiquer le niveau de batterie des écouteurs. L’autonomie est par ailleurs très bonne : 25 heures au total avec le boîtier et 20 heures avec la réduction de bruit enclenchée. Chaque écouteur devrait durer 6 heures sans l’ANC et 5 heures avec. Dans les faits, realme n’a pas menti et on retrouve effectivement une très bonne autonomie, sachant qu’on a généralement poussé la musique assez fort et les avons surtout utilisés avec la réduction de bruit enclenchée.

Qualité Sonore et Réduction de bruit

Du côté de la qualité sonore, les Realme Buds Air Pro n’ont clairement pas à rougir face à des écouteurs beaucoup plus chers. Le son est clair, et plutôt agréable dans l’ensemble avec un rendu équilibré et des basses bien fournies. Les écouteurs supportent par ailleurs les codecs AAC et SBC, mais pas d’aptX, la technologie propriétaire de Qualcomm, qui fournit pourtant les puces des smartphones de la marque. Mais qu’importe, ces écouteurs sont franchement agréables dans l’ensemble, surtout au regard du prix. Seul bémol : le son délivré est assez faible, ce qui obligera le porteur à augmenter un peu plus le volume qu’à l’accoutumée sur l’appareil connecté, mais rien de bien méchant.

Les Realme Buds Air Pro sont des écouteurs Bluetooth 5.0, mais on retrouve également une application dédiée, Realme Link, permettant de peaufiner le rendu. Cette application, plutôt simple et bien faite est uniquement disponible sur les smartphones Android et permet d’activer ou désactiver la réduction de bruit, le mode transparence, et propose divers modes d’écoute comme un « Mode Jeux », un Amplificateur de volume ou encore un « Bass Boost+ » qui permet, comme son nom l’indique, de rehausser les basses. On retrouve, sinon, une surface tactile sur chaque écouteur permettant, par défaut, de mettre en pause/lecture avec double tap ou de passer à la musique suivante/précédente avec un triple tap, et, en appels, de répondre avec un appui et de raccrocher avec deux taps. Côté appel, rien à redire : la qualité des microphones est vraiment bonne et les écouteurs parviennent parfaitement à isoler le son de la voix du bruit environnant.

Enfin, que vaut cette fameuse réduction de bruit active proposée sur les Realme Buds Air Pro ? C’est en effet l’argument principal de ces « Pro » par rapport aux Realme Buds Air « tout court », en plus du format intra-auriculaire. Si l’isolation passive de ce format est vraiment bonne, on ne peut malheureusement pas en dire autant de la réduction de bruit active. La marque promet une réduction de 35 dB mais on est, dans les faits, sur une réduction bien moindre qu’annoncée. Les sons environnants sont bel et bien atténués lorsque l’ANC est enclenchée, mais jamais totalement effacés. Dans le métro ou le RER, par exemple, vous entendrez encore assez distinctement les personnes aux alentours. Par exemple, je rédige ce test dans un open space relativement calme, et je peux tout de même entendre distinctement le son de mon clavier d’ordinateur (un clavier papillon de Mac, qui est tout de même très bruyant) et même certains sons en provenance de la rue. Donc si la réduction de bruit active est votre critère numéro un, les Realme Buds Air Pro ne sont pas faits pour vous. La solution de réduction de bruit de Realme a beau ne pas couvrir tous les sons environnants, elle reste cependant particulièrement stable et, pour le prix, ça reste franchement très honorable.