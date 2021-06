Test Apple TV 4K (2021), la meilleure box TV… pour les utilisateurs d’Apple

Présenté durant son événement de Printemps, Apple propose un nouvel Apple TV 4K avec pour grosse nouveauté une nouvelle télécommande. Voici notre test de l'Apple TV 4K avec la Siri Remote.

Il s’est décidément passé beaucoup de choses durant l’événement de Printemps d’Apple. En plus des nouveaux iPad Pro avec un processeur Apple Silicon M1, du nouvel iMac avec ce même processeur et des AirTags, la firme de Cupertino en avait aussi profité pour mettre à jour son Apple TV 4K. Si la box en elle-même n’a pas spécialement changé, c’est surtout la nouvelle télécommande, Siri Remote, qui marquera les esprits. Voici notre test de l’Apple TV 4K (2021).

Prix et Disponibilité

D’un point de vue purement technique au niveau de la box, l’Apple TV 4K (2021) n’a pas évolué. On retrouve ainsi le même design avec la même épaisseur. A l’intérieur, on retrouve un processeur A12 Bionic, le support de la 4K, du HDR, du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Si les nouveautés se font rare côté matériel (on a tout de même du HDMI 2.1 et du WiFi 6 maintenant), c’est surtout au niveau logiciel qu’on découvre des nouveautés comme le réglages des couleurs depuis un iPhone. A côté, la plus grosse nouveauté reste la Siri Remote qu’on détaillera un peu plus bas.

Désormais disponible, on retrouve dans le packaging l’Apple TV 4K, la nouvelle télécommande Siri Remote, un câble Lightning pour recharger la télécommande, un câble d’alimentation et un câble HDMI. L’Apple TV 4K (2021) est disponible en version 32Go à 199 euros et en version 64Go à 219 euros.

Design et Télécommande

Comme on a dit plus haut, l’Apple TV 4K n’a pas spécialement évolué et on retrouve au dos un port Gigabit Ethernet et un port HDMI 2.1, en plus du port pour l’alimentation. On a trouvé dommage qu’Apple n’ait pas intégré un port USB pour pour pouvoir recharger la nouvelle Siri Remote. Oui, on pourra trouver un port USB autre part dans sa maison mais cela aurait été pratique de recharger la télécommande de l’Apple TV 4K près ce cette dernière et non dans un autre endroit.

Pour la nouvelle Siri Remote, on retrouve un design tout à fait classique avec un corps en argent et des boutons noirs. Sur la tranche droite de la télécommande se trouve le bouton pour lancer Siri et petite nouveauté qui n’est pas négligeable, le cercle de direction est tactile, ce qui vous permettra de naviguer en appuyant de manière classique ou encore faisant des gestes comme sur un écran tactile. D’ailleurs, en parlant d’écran tactile, si vous avez votre iPhone ou votre iPad sur le même réseau WiFi sachez que ces appareils peuvent servir de télécommande aussi. Pas besoin d’une application dédiée, c’est automatique et c’est là toute la magie d’Apple. C’est d’autant plus pratique avec les comptes, les mots de passes et autres.

La télécommande Siri Remote intègre bien évidemment un port infra-rouge et pourra contrôler partiellement la TV sur laquelle est branchée l’Apple TV 4K (2021). Pour l’autonomie, il faudra aller dans les réglages pour connaître le niveau de l’autonomie, pas très pratique et pour l’instant, on va être honnête, on n’a pas assez de recul pour connaître le niveau d’autonomie sur le long terme. Certains pourront trouver dommage qu’Apple n’ait pas choisi d’intégrer un AirTag (Voir notre test ICI) dans la Siri Remote, cela aurait été pratique et contrairement à ce que déclare Apple, oui, on a tendance à égarer une télécommande !

tvOS et Installation

Une fois le tout branché, on démarre l’Apple TV 4K (2021) avec la Siri Remote, normal et c’est là que commence l’installation et si on fait parti de l’univers Apple, inutile de dire que la configuration se fera le plus simplement possible puisque ça passera via l’iPhone qui transfèrera tout ce qu’il y a à configurer sur l’Apple TV 4K (2021). Il n’y a qu’à suivre les étapes et après 5 minutes, tout est fonctionnel.

Idem pour les différents comptes de services comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Molotov. A chaque fois qu’un identifiant et un mot seront demandés, on pourra saisir les informations de manière classique avec la Siri Remote ou depuis son iPhone qui utilisera son gestionnaire maison de comptes pour faciliter la saisie. C’est d’une simplicité enfantine.

Concernant tvOS, pas de révolution majeure si ce n’est l’intégration du réglage des couleurs. Pour se faire, il suffit de lancer le réglage et utiliser un iPhone de dernière génération avec FaceID pour étalonner automatiquement la TV sur laquelle est branchée l’Apple TV 4K (2021). Pratique. Pour le reste, pas de surprise, on navigue sur un terrain connu. On retrouve la mise en avant du contenu des différentes application, comme une sorte de curation de tout ce que l’utilisateur peut avoir sur ses différentes applications.

Mais la force d’Apple, c’est son écosystème. Si l’utilisateur final utilise un iPhone, un Mac, des HomePod mini, etc., l’expérience est totalement optimisée et depuis l’Apple TV 4K (2021), on pourra avoir accès aux appareils connectés, comme l’application Maison sur les iPhone. On a également la possibilité d’ajouter une manette en Bluetooth de profiter des jeux d’Apple Arcade avec la meilleure expérience possible. Le processeur A12 est largement suffisant pour les jeux proposés dans l’offre d’Apple, le hic viendra surtout du stockage, limité à 64Go max.

Conclusion