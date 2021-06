Test Miitopia sur Switch, une aventure loufoque en bonne compagnie

Entre dialogues amusants et exploration redondante, Miitopia a su nous faire rire plus que nous immerger dans un univers RPG pur et dur.

Ce 21 mai dernier, Nintendo a fait le pari de sortir son fameux jeu Miitopia sur Nintendo Switch, après un franc succès sur Nintendo 3DS. Plus qu’un simple portage, la version Switch est forte de nouvelles fonctionnalités qui mettent encore une fois les Mii sur le devant de la scène. Pari réussi ou ambition infructueuse, découvrez ce que l’on pense de Miitopia dans ce test.

Le jeu est organisé en trois phases distinctes : l’exploration, qui est en fait le chemin entre les différents points d’intérêts, les phases de combats et les moments à l’auberge. L’exploration est guidée par une trame narrative des plus basiques : un village paisible se voit attaqué par une entité diabolique qui vole les visages de tous les habitants en travers de son chemin, simplement pour le plaisir. Votre rôle est donc de retrouver les visages des habitants, qui se sont greffés à des créatures loufoques, qui seront vos ennemis durant toute votre aventure.

Si l’intrigue est tout ce qu’il y a de plus simpliste, elle fonctionne bien pour un jeu de cette envergure. Elle a également le mérite d’être compréhensible par les publics les plus jeunes et d’avoir un concept graphique plutôt amusant. Il faut dire que nous ne sommes pas habitués à voir des animaux avec des visages humains.

Un RPG ? Vous êtes sûrs ?

Au niveau des combats, ceux-ci ont la même dynamique que ceux présents dans les jeux Pokémon, avec des combats au tour par tour dans une version beaucoup moins aboutie et loin d’être complète. Cela a cependant l’avantage d’être extrêmement simple à comprendre, ce qui conviendra parfaitement à des enfants ou des débutants. Les joueurs expérimentés y verront cependant tous les défauts du système de combat que nous allons aborder dans les prochaines lignes.

Si vous pouvez choisir la cible que vous attaquez, vous ne contrôlez absolument pas les attaques spéciales et combos qui se déclenchent sans prévenir, tout comme certains désavantages liés à votre personnalité. De plus, vous ne pouvez pas voir le nombre de points de vie de vos ennemis avant de les attaquer. La seule indication de ceux-ci peuvent être aperçus après l’attaque sous la forme d’une barre et non pas d’un nombre précis.

Enfin, vous n’avez pas de contrôle non plus sur les attaques de vos alliés, qui prennent leurs propres décisions sans vous consulter. Quelle stratégie ! En revanche, vous êtes tout de même responsables de leurs santés et vous devrez les soigner si jamais ils subissent trop de dégâts lors du combat. De manière générale, cette accumulation d’éléments arbitraires vous donne l’impression d’être démunis face à certaines situations et que même une bonne préparation est souvent insuffisante.

Côté gameplay, Miitopia se targue d’être un RPG sans pour autant vraiment s’investir complètement dans le genre. Le titre manque crucialement de phases d’exploration récompensées et d’objectifs. Vous rencontrez ça et là des coffres avec des maigres butins, histoire d’avoir quelques miettes fantastiques à se mettre sous la dent. Dans l’ensemble, l’exploration est également beaucoup trop linéaire et longue sans raison particulière. On pourrait même se demander si les longues marches ne serviraient pas à dissimuler les temps de chargements entre les différents combats.

Entre calembours et drôle d’humour

Finalement, le point fort de Miitopia reste son humour tout à fait décalé et inattendu. Les dialogues, bien que simples et bon-enfant, sont riches, variés et bien écrits. Cela est lié à un système d’amitié qui est une des bases sur lesquelles repose l’équilibre du jeu. Il est assez bien construit et a un réel impact sur la façon dont vont se dérouler les phases de combats, ainsi que les dialogues lors des phases d’exploration.

Tout le côté personnalisation est également bon à prendre et à exploiter. Sachez que vous avez la possibilité de tout personnaliser, que ce soient votre personnage, les PNJ ou vos alliés. De leur apparence à leur personnalité, vous vous éclaterez à tout modifier à votre guise si le cœur vous en dit.

Par souci de gain de temps, vous pouvez également choisir des Mii parmi ceux existants sur votre console ou encore des Mii ressemblants prêts à l’emploi. L’histoire en elle-même peut être affectée par cette fonctionnalité puisque vous pouvez choisir le genre que vous voulez pour chaque personnage, ce qui peut donner des combinaisons intéressantes lorsqu’il s’agit de choisir le couple de l’aventure, par exemple.

Malgré les apparences, Miitopia a une assez bonne durée de vie et vous tiendra sans problème pendant une dizaine d’heures. Maintenant, de là à s’avancer et dire que vous vous amuserez pendant tout ce temps, cela paraît peu réaliste. Néanmoins, les publics moins exigeants trouveront là un jeu sympathique à essayer cet été à leurs heures perdues.