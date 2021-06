Prise en main du Samsung SmartTag+ : ce petit truc en plus

En complément de son premier SmartTag commercialisé plus tôt cette année, l’entreprise coréenne propose également un modèle optimisé, sobrement baptisé SmartTag+.

Concurrents directs de Tile ou des AirTag, les SmartTag de Samsung se présentent comme des petites balises, capables de géolocaliser nos objets perdus, depuis nos clés à notre sac à main. Il y a quelques semaines, on testait le modèle classique, qui sans être indispensable s’imposait comme un gadget pratique au quotidien. Cette fois, Samsung monte d’un cran, avec le SmartTag+, qui se différencie de son prédécesseur sur un point-clé : la précision.

BLE vs UWB

Sur le papier, le SmartTag+ n’enregistre qu’une seule différence avec le SmartTag classique : sa connectivité. Tandis que le modèle classique utilise la norme Bluetooth Low Energy (BLE), compatible avec tous les Samsung Galaxy, le SmartTag+ embarque quant à lui une connectivité à bande ultra-large (UWB), supportée uniquement par les tous derniers modèles hauts de gamme de la marque (Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra).

Concrètement, et à part son incompatibilité avec certains modèles de la gamme, qu’est-ce qui différencie l’UWB du BLE ? Tout simplement, ils ne reposent pas sur la même connectivité. Le BLE, comme son nom l’indique, va utiliser la norme Bluetooth, tandis que l’UWB va miser sur la transmission de très courtes impulsions. À l’utilisation, la connectivité à bande ultra-large va donc non seulement utiliser moins d’énergie, mais elle sera aussi beaucoup plus précise pour vous indiquer l’emplacement exact de votre objet perdu (à seulement quelques centimètres près), là où le Bluetooth se contente d’une estimation. Une précision rendue possible grâce à de courtes impulsions envoyées par le SmartTag+, qui vont interagir avec le smartphone émetteur à la manière d’un radar.

Autre fonctionnalité réservée au SmartTag+, la possibilité de localiser plus facilement un objet grâce à la réalité augmentée. Un petit outil supplémentaire qui a le mérite de nous faciliter la tâche, plutôt que de simplement afficher une jauge de proximité. En marge de ces quelques différences, rien ne change pour le SmartTag+ : l’appareil fonctionne via l’application SmartThings, et permet de retrouver facilement un objet perdu, tout en se limitant (comme le premier SmartTag) au seul écosystème Galaxy.

Prix et disponibilité

Proposé à 39,90€ sur le site officiel de l’entreprise, le tracker Samsung SmartTag+ est comme le modèle classique (notre test complet ici), un gadget qui saura trouver son utilité au quotidien. Pour autant, et à ce prix-là, on lui préférera sans doute un modèle de la concurrence (comme Tile), qui se paie le luxe d’être compatible avec tous les smartphones Android.

