[Test] OnePlus 8T, clairement le bon prix

Cette année, OnePlus a choisi de ne mettre à jour que le OnePlus 8, le 8 Pro propose déjà tout ou presque ce qui se fait de mieux sur le marché. Avec un prix plus agressif, voici notre avis sur le OnePlus 8T.

Comme chaque année, c’est en plein milieu de l’automne que OnePlus met à jour son smartphone annoncé durant le printemps. Cette année, on revient à une seule mise à jour puisque le OnePlus 8 Pro ne verra pas de version T. En revanche, c’est bien le 8 qui va accueillir une version 8T.

Aujourd’hui donc, c’est le OnePlus 8T qui vient d’être officialiser et on a passé près d’une dizaine de jours avec. S’il y a bien évidemment quelques sacrifices, on peut déjà vous le dire, le OnePlus 8T reste une réussite. En plus de cela, OnePlus a revu le prix et le 8T s’avère être encore plus un excellent rapport qualité-prix.

Avant de commencer, petit rappel sur les caractéristiques techniques de ce nouveau OnePlus 8T. Il sera disponible en France le 21 octobre prochain avec uniquement agressif de 599 euros en version 128Go et 699 euros en version 256Go.

OnePlus 8T Écran - Ecran Fluid AMOLED de 6,55"

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- 3D Corning Gorilla Glass

- Certification HDR10+

- 120Hz

- Format 20:9

- Occupation de 92,7%

- Always On Display

- sRGB et DCI-P3

- 40% de réduction de lumière bleue

- Luminosité de 1100 nits

- Mode Lecture

- Retour haptique SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 865

- Adreno 650 Mémoire - 8Go ou 12Go de RAM LPDDR4X

- 128Go ou 256Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Aquamarine Green

- Lunar Silver

- Dos en verre Gorilla Glass

- Contour en aluminium Appareil Photo - Quatre appareils photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX586 48 Mégapixels, 26mm F1.7

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX481 16 Mégapixels, 123°, F2.2

- Appareil Macro : 5 Mégapixels F/2.4

- Appareil Monochrome : 2 Mégapixels



- Autofocus PDAF + CAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Zoom numérique x2

- Technologie UltraShot

- Technologie AI Smart Pet

- Mode nuit NightScape en photo et en vidéo

- Super Resolution + HDR

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps

- Mode Cine Video

- Mode Portrait Video



- Appareil frontal

- Capteur Sony IMX471 16 Mégapixels

- Objectif de 26mm F2.0

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p à 30fps

- Timelapse Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos Batterie - Batterie de 4500 mAh

- Warp Charge 65 (100% en 39 minutes, 60% en 15 minutes)

- Recharge rapide 27W sur un chargeur standard Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 6

- 4G et 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- Oxygen OS 11 Taille et Poids - 160,7 x 74,1 x 8,4 mm

- 188 grammes Prix de lancement - 599 € (128Go + 8Go)

- 699 € (256Go + 12Go) Date de Disponibilité - 21 Octobre 2020

Design

En terme de design, le OnePlus 8T reprend bien évidemment les grandes lignes du OnePlus 8 mais avec quelques petites évolutions bienvenues. Exit la finition trop miroir de ses prédécesseurs. Si on retrouve un rendu glossy, le choix des coloris par OnePlus permet de ne pas trop être sensible aux traces de doigts. De plus, avec cette finition, le smartphone s’avère à l’usage un peu moins glissant en main. Mais ce n’est pas tout, OnePlus a choisi d’abandonner la ligne d’appareils photo au centre pour le classique rectangle en haut à gauche.

Ecran du OnePlus 8T

L’écran est toujours plat avec un verre 2,5D mais surtout, on notera l’arrivée d’un taux de rafraichissement qui passe de 90Hz à 120Hz. La différence n’est pas aussi flagrante que lors du passage au 90Hz depuis un écran 60Hz mais on apprécie le gain, surtout quand les jeux commencent à supporter cette fréquence. La dalle est toujours OLED et si on n’atteint pas la qualité et la finesse des récents Samsung Galaxy Note20 avec des définitions plus importantes, l’écran du OnePlus 8T n’en demeure pas moins excellent avec une excellente colorimétrie et une bonne luminosité.

Performances

Côté performances, avec un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8Go ou 12Go de RAM et de la mémoire interne en UFS 3.1, inutile de vous dire que le tout est super rapide et performant. Le OnePlus 8T se positionne comme un des smartphones Android les plus performants à l’heure actuelle. Idem pour l’autonomie avec cette impressionnante batterie de 4500mAh qui vous permettra d’assurer aisément les deux jours d’autonomie. Et si vous êtes du genre gourmand avec justement des applications énergivoires, il assurera sans aucun problème une journée entière. On salue au passage la nouvelle recharge Warp Charge 65 qui assure une recharge de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Impressionnant. Et parce que OnePlus suit de très près les travaux de Google, le OnePlus 8T est livré sous Android 11 avec une surcouche Oxygen OS 11. Comme à son habitude, la surcouche de OnePlus reste super bien optimisée et super fluide au quotidien. L’interface utilisateur reste simple et efficace avec quelques fonctions supplémentaires et surtout cette philosophie que tout doit être fluide pour l’utilisateur. On notera également quelques optimisations pour simplifier toujours un peu plus l’utilisation à une main.

Photo et Vidéo

Au dos, le bloc photo est maintenant un rectangle en haut à gauche. Exit donc la ligne d’appareils photo en plein milieu du dos comme sur le 8. On retrouve 4 appareils photo mais il n’y a plus de téléphoto, ce qui nous donne un grand-angle principal, un ultra grand-angle (vraiment large), un macro et un capteur noir & blanc. Avec les différentes évolutions et mises à jour depuis la sortie des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, on retrouve une qualité similaire. Quand les conditions de lumières sont idéales, les photos sont très bonnes.

Si OnePlus continue à faire des progrès avec ses algorithmes, on trouve que les photos en conditions de faible luminosité sont encore un peu trop lisses et manquent quelque peu de détails et de contraste. En passant par le mode nuit, c’est un peu mieux mais les couleurs sont moins maitrisées, ce qui en résulte une balance des blancs pas très flatteuse. Maintenant, on pense que cela ne posera pas de problème outre mesure pour la très grande majorité. Parce qu’en photo dans les conditions classiques, il va sans dire que le OnePlus 8T s’en sort vraiment très bien avec de bonnes couleurs et un très bon piqué.

Mais mieux que des mots, des exemples :