[Test] Oppo Find X3 Pro, la confirmation

C’est le nouveau smartphone premium d’Oppo et après un excellent Find X2 Pro, voici le nouveau Find X3 Pro qui nous propose un design des plus réussis et bien évidemment les caractéristiques techniques de haute volée. Voici notre avis sur l’Oppo Find X3 Pro.

L’année dernière, on avait été agréablement surpris par l’excellent Find X2 Pro. Oppo avait réussi à proposer un excellent smartphone premium qui avait tout pour plaire. Le Find X2 Pro proposait une excellente finition, un excellent écran, de la puissance revendre et un excellent bloc photo complet.

Cette année, Oppo revient sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone premium qui aura la lourde tâche de confirmer ce qu’Oppo est en train de faire depuis plusieurs années sur le segment des smartphones premium. Verdict après quelques semaines avec le nouvel Oppo Find X3 Pro.

Les Caractéristiques de l’Oppo Find X3 Pro

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouvel Oppo Find X3 Pro vous propose :

Oppo Find X3 Pro Écran - Ecran AMOLED de 6,7" au format 20,1:9

- Définition QuadHD+ (1440x3216)

- Densité 525ppp

- Gorilla Glass 5

- Certification HDR10+

- 120Hz

- Always On Display

- sRGB et DCI-P3

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 240Hz

- Luminosité de 1200 nits

- Processeur de traitement de l'image O1

- Poinçon

- Retour haptique Pulse Touch SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660 Mémoire - 12Go de RAM LPDDR5

- 256Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Cadre en alliage d'aluminium + Polymère

- Noir Miroir

- Bleu Mat

- IP68 Appareil Photo - Quatre appareil photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX766 de 50 Mégapixels, 24mm F1.8, OIS

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX766 de 50 Mégapixels, 15mm (110,3°) F2.2

- Appareil téléphoto : 13 Mégapixels, 52mm, F2.4, zoom optique 2x, zoom hybride 5x

- Appareil Microscope : 3 Mégapixels, F3.0, agrandissement jusqu'à 60x



- Lentilles Freeform

- Autofocus PDAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Suivi de sujets en mouvement

- Mode Macro

- Mode Nuit

- RAW 10-Bits



- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p

- Dual ISO

- 3 micros avec réduction du vent et zoom audio



- Appareil frontal avec un capteur Sony IMX615 de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle 25mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos Batterie - 4500mAh (2x 2250mAh)

- SuperVOOC 65W (100% en 35 minutes)

- AirVOOC 30W (100% en 80 minutes)

- Technologie Smart Charging

- Recharge inversée 10W Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran de nouvelle génération

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM

- 1x eSIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ColorOS 11.2 Taille et Poids - 163,6 x 74 x 8,26 mm

- 193g Prix de lancement - 1149 euros Date de Disponibilité - 30 Mars 2021

Côté packaging, rien de bien surprenant puisqu’on retrouve une boîte avec le smartphone bien évidemment, un câble USB-A vers USB-C, classique mais propriétaire parce que le Oppo Find X3 Pro est livré avec sa recharge super rapide SuperVOOC 2.0 à 65W. Parce que la batterie est composée de deux batteries, il ne faudra que 35 minutes, chronomètre en main, pour recharger de 0 à 100% le Oppo Find X3 Pro. Toujours impressionnant.

Le Design

Alors que les fuites et rumeurs ont quelque peu gâché la surprise, quand on découvre le Oppo Find X3 Pro pour la première fois, on ne peut qu’être agréablement par le design général du dos. En effet, si en façade, le design n’a que très peu évolué, c’est surtout au niveau du dos que le Find X3 Pro se différencie avec un bloc photo composé de quatre appareils photos qui se fond en quelque sorte avec le dos du smartphone. Oppo qualifie ce design de design impossible pour permettre un look futuriste et des lignes ininterrompues. Si on avait quelques doutes lors des fuites, il faut reconnaître que le smartphone rend très bien en main. Pour arriver à un tel résultat et selon Oppo, c’est pas moins de 40h pour produire une unité mais soyons honnête, le résultat est à la hauteur de nos espérances.

Comme l’année dernière, le Oppo Find X3 Pro se présente comme un smartphone dans la normale pour ce qui est de l’encombrement. Il est tout en longueur pour maximiser à la fois la surface affichable et la prise en main. Ce design plus en longueur permet à l’utilisateur d’avoir une meilleure utilisation à une main. La finition est excellente et on trouve le rendu du verre dépoli du dos très réussi. Du côté du bloc photo, Oppo a abandonné le bloc tout en longueur pour passer à un design carré, comme les iPhone d’Apple. Classique en soi et on notera que le bloc photo reste bien épais, il se sent moins par rapport à ses concurrents mais cela ne permet pas vraiment au Find X3 Pro d’être à plat sur une table. Avec un poinçon en haut à gauche de l’écran, pas de reconnaissance faciale 3D mais on retrouve un capteur d’empreintes sous l’écran de type optique. Lors de nos tests, on n’a pas noté de soucis particulier. Enfin, on retrouve le bouton de mise sous tension et/ou de veille sur la tranche droite et les boutons de volume sur la tranche gauche.

Ecran et Audio

Avec un écran de 6,7 pouces, c’est une taille plus que classique en 2021. Premium oblige, le Oppo Find X3 Pro propose une dalle OLED avec un revêtement Gorilla Glass. On retrouve bien évidemment un taux de rafraichissement de 120Hz avec une définition Quad HD+. Inutile de vous dire qu’une fois en place et essayé, c’est l’adopté. Il sera difficile de revenir sur des écrans 60Hz comme c’est encore le cas sur un iPhone 1é Pro Max. L’intérêt se voit assez rapidement sur les pages web, Twitter ou encore Instagram. Après, pour être honnête, ce n’est pas une obligation non plus mais c’est un confort non négligeable au quotidien. Maintenant, en parlant de taux de rafraichissement, on notera qu’Oppo propose les nouveaux écrans qui permettent d’adapter le rafraichissement en fonction des usages, pratique pour la partie Always-On bien évidemment.

Les bords d’écran sont très fins, ce ne sont pas le plus fins sur le marché mais ils sont dans la bonne moyenne. Le Oppo Find X3 Pro propose une définition Quad HD+. Dans les chiffres, c’est mieux bien évidemment mais dans la pratique, la différence n’est pas flagrante par rapport à un smartphone avec une définition Full HD+. Les noirs sont profonds et les couleurs contrastées. La dalle du Oppo Find X3 Pro provient de chez Samsung et comme on s’en doute, elle s’en sort encore une fois avec les honneurs, tant au niveau de la colorimétrie que des angles de visions.

Enfin, Oppo propose des haut-parleurs stéréos. Evidemment, on parle de haut-parleurs de smartphone et des usages qui en découlent, et vous ne pourrez pas alimenter une salle de cinéma non plus. Toujours est-il qu’on les a trouvé agréables pour la consommation de contenus tels que les vidéos Youtube. Le son était clair et assez puissant, sans saturation notable. On notera enfin le support du Dolby Atmos.

ColorOS 11.2, Performances et Autonomie

Côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche ColorOS 11 déjà disponible depuis quelques semaines sur les smartphones les plus récents d’Oppo. Avec cette version 11, on se rapproche de plus en plus de ce que propose Oxygen OS chez OnePlus, c’est donc une excellente comparaison parce qu’au Journal du Geek, on adore la surcouche de OnePlus. Toujours est-il que l’expérience est très proche d’Android Stock. Oppo a continué son travail pour améliorer encore et encore sa surcouche si bien que ça a été un plaisir pendant la période de test. Que du bon avec une expérience fluide et agréable, on retrouve même Google Discover.

Du côté des performances, sans surprises, c’est un smartphone premium et il faut un SoC premium. Du coup, c’est le Qualcomm Snapdragon 888 (+25% en CPU et 35% en GPU par rapport à un Snapdragon 865) qu’on retrouve dans les entrailles de l’Oppo Find X3 Pro. Inutile de tourner autour du pot, il n’y a pas trop de surprises, c’est un SoC premium et comme depuis quelques années, la puissance de ces SoC dépassent nos besoins donc en dehors de benchmarks, cela ne changera pas forcément notre quotidien. Evidemment, on a essayé tous les jeux récents comme Wild Rifts, Dead Cells, Call of Duty Mobile ou encore Forza Street et il n’y a pas grand chose à dire, c’était juste super fluide et ce, même en 120Hz pour les jeux supportants ce taux de rafraichissement. Avec une manette style Razer Kishi, on se retrouve avec un excellent duo pour les jeux, que cela soit des jeux Android ou dans le Cloud comme Stadia ou Xbox.

Le Oppo Find X3 Pro propose une batterie de 4500mAh, ce qui est dans la normale pour ce type de smartphone avec un écran de 6,7 pouces et un taux de rafraichissement de 120Hz. On a tout laissé par défaut en mode automatique donc c’est l’OS qui se chargeait de switcher en fonction des besoins. Dans nos usages, on a tourné entre 5h et 6h d’écran par jour pour finir tranquillement la journée autour des 30%/40%. Si on pousse sur un usage plus modéré, on peut faire clairement deux jours. Et enfin, c’était un reproche qu’on avait fait au Find X2 Pro qui ne proposait donc pas de recharge sans-fil, une hérésie pour un smartphone premium en 2020. L’Oppo Find X3 Pro corrige cette anomalie et propose de la recharge sans-fil AirVOOC et supporte une puissance allant jusqu’à 30W, ce qui permet de recharger son smartphone de 0 à 100% en seulement 80 minutes ! A côté, on est toujours impressionné par la recharge super rapide SuperVOOC 2.0 de 65W. C’est une vraie recharge à 65W, c’est propriétaire mais il ne vous faudra que 35 minutes pour recharger le Oppo Find X3 Pro de 0 à 100%. Impressionnant.

Photo et Vidéo

Cette année, Oppo a repris l’essentiel de la formule du Find X2 Pro mais un gros changement et pas des moindres. En effet, l’année dernière, Oppo avait convaincu tout le monde avec un bloc photo complet de l’ultra grand-angle au zoom périscopique. Cette année, Oppo propose toujours un bloc photo complet mais sans zoom périscopique. Pourquoi ? Il semblerait que les utilisateurs se concentrent plus sur l’ultra grand-angle et le grand-angle classique. Du côté du zoom, les utilisateurs ne cherchent pas forcément à aller au dessus d’un zoom x2. Autre avantage, en évitant le zoom périscopique, on retrouve un téléphoto avec une bonne ouverture, ce qui peut être plus utile sur les photos en faible luminosité.

Mais ce n’est pas tout puisqu’Oppo y a ajouter un appareil photo microscope avec son éclairage ring pour des photos microscopiques. C’est amusant en soi mais pas non plus le changement radical qu’on attendait, surtout avec le zoom périscopique en moins. Du coup, c’est surtout au niveau du grand-angle classique et de l’ultra grand-angle que l’Oppo Find X3 Pro se démarque puisque les deux proposent exactement le même capteur Sony IMX766 de 50 Mégapixels développé par Sony spécifiquement pour Oppo. C’est un grand capteur de 1/1.56″ et si l’ouverture de l’ultra grand-angle est légèrement plus faible que celle du grand-angle principal, le fait d’avoir exactement le même capteur permet une meilleure cohérence au niveau du rendu des photos. On notera aussi des lentilles de surface freeform qui permettent au Find X3 Pro de corriger de manière physique la distorsion, limitant l’emploi d’algorithmes de compensation.

Avec ce nouveau capteur, on retrouve un autofocus omnidirectionnel sur chacun des pixels du capteur couple à l’algorithme Oppo ICE (Image Clear Engine) pour un focus des plus rapides mais aussi un meilleur suivi des sujets en mouvement. Enfin, le HDR est supporté au niveau matériel. Et pour compléter ce bloc photo, Oppo a particulièrement travaillé sur la cohérence des couleurs allant de la prise de vue à l’affichage puisque l’Oppo Find X3 Pro propose un système complet de gestion des couleurs avec une prise en charge des photos et vidéos en 10-bits. En parlant de vidéos, le Find X3 Pro prend en charge la gamme de couleur Rec. 2020 et la capture LOG, ce qui devrait plaire aux vidéographes. On notera enfin l’accès au contrôle complet des ISO, de la balance des blancs, de l’obturation et de la mise au point.

Quand les conditions de luminosité sont idéales, on n’a pas grand chose à reprocher au Oppo Find X3 Pro. Les photos sont détaillées et contrastées. Les photos sont bien exposées et proposent une colorimétrie proche de la réalité avec des couleurs plus naturelles et moins saturées que ce que proposent souvent les constructeurs chinois. Dans l’ensemble, il n’y a donc pas à se plaindre, on était vraiment satisfait des photos proposés par le Find X3 Pro. Idem sur l’ultra grand-angle où on est content d’avoir un tel capteur et un tel objectif pour ajouter plus de détails par rapport à la concurrence. Et enfin le zoom qui n’est pas aussi impressionnant que le zoom périscopique de l’année dernière mais qui fait largement le job. Avec cette ouverture plus grande, on le trouve au final plus à l’aise en général. Clairement, le zoom optique x5 pourra manquer mais quand on y repense, on l’utilisait à peine. Concernant l’autofocus, pas de mauvaise surprise, il est rapide et efficace. Et en conditions de faible luminosité, on retrouve par moment un peu de bruits et du lissage mais on ne fera pas la fine bouche, c’est bien maitrisé dans l’ensemble. On a juste des doutes sur la gestions du flare avec des résultats un peu aléatoire au niveau des halos lumineux.

Mieux que des mots, des exemples :

Enfin, en façade, le Oppo Find X3 Pro propose un capteur de 32 Mégapixels et même si je ne suis pas très selfie, la qualité est suffisante sur ce genre de clichés. C’est assez classique et suffisant en soi. Pour être honnête, c’est la même formule que le Find X2 Pro. Et enfin, en vidéo, Oppo s’en sort bien, très bien même avec des vidéos nettes et détaillées. La stabilisation s’est avéré efficace. On a particulièrement apprécié la bonne dynamique qui permet au smartphone de s’en sortir quand les conditions de lumières sont hasardeuses.

App ?