Test [Jeux de société] On a joué au Dilemme du Roi et Unmatched Vol.1

Doit-on affirmer notre supériorité militaire contre le royaume voisin ou rester en paix et développer des routes commerciales ? Et si nous partons en guerre, qui serait le plus fort parmi nos guerriers ? Sinbad le marin ou Alice au Pays des merveilles ? Que vous siégez à la table du Conseil du roi d’Anclisse ou que vous soyez un grand amateur de pop culture, vous devez faire face à de nombreux dilemmes. Heureusement, il y a des jeux de société Le Dilemme du roi ou Unmatched Volume 1 pour vous apporter des réponses.

Le Dilemme du Roi

Auteurs : Lorenzo Silva, Hjalmar Hach

Lorenzo Silva, Hjalmar Hach Illustrateur : Giorgio Baroni, Giulia Ghigini

Giorgio Baroni, Giulia Ghigini Éditeur : Iello

Iello Genre de jeu : Diplomatie, jeu Narratif

Diplomatie, jeu Narratif Nb de joueurs / âge / temps de jeu : 3 à 5 / 14+ / 90 à 150 min

Bienvenue dans la salle du Conseil aux côtés du Roi d’Anclisse pour l’aider à trancher les questions politiques et stratégiques qui déterminent l’avenir du Royaume. Votre famille n’est bien évidemment pas la seule à y siéger. Chaque conseiller doit à la fois veiller à la stabilité du Royaume, mais aussi à servir les intérêts de sa propre maison. Intérêts secrets, bien évidemment. Mais attention à peser le pour et le contre : Chaque décision prise aura des conséquences inéluctables sur la destinée du royaume…

Nominé au Kennerspiel des Jahres 2020 et à l’As d’Or Expert 2021, le Dilemme du Roi est une fabuleuse expérience ludique narrative et interactive qui se joue en une campagne legacy de 15 à 20 parties.

La mécanique est très simple. Une partie dure un nombre de tours indéterminés jusqu’à la mort du roi ou son abdication. Au début de chaque tour, on pioche une carte du paquet Dilemme qui fait avancer l’histoire et impose un nouveau dilemme auquel les joueurs doivent répondre lors d’une phase d’enchère par Oui-Da, Nenni ou passer. On résout ensuite la carte en fonction de la majorité des votes, puis on pioche une nouvelle carte Dilemme. C’est aussi simple que ça, mais chaque tour donne lieu à des débats et négociations animés car si votre objectif commun est de soutenir le royaume, vous devez en tirer des avantages pour votre famille. Cette lutte pour le pouvoir peut conduire à des guerres, des famines, le retour de l’esclavagisme mais aussi le développement de la culture et du bien-être du peuple. Tout dépendra de vos choix. Chaque décision a ses conséquences, et ce qui peut être bon pour le royaume peut être très mauvais pour votre famille…

Chaque carte est unique et influence l’histoire selon le choix que vous aurez fait. Pour avoir une idée des conséquences, mais sans en connaître le détail, le recto de la carte indique les ressources du royaume qui seront impactées sur la piste de stabilité (influence, moral, bien-être, connaissance et finance) et éventuellement un autocollant qui représente un impact positif ou négatif sur les prochaines parties. En complément de l’histoire de la carte, ces indications vous permettent d’orienter votre choix et de l’argumenter lors du débat avec les autres joueurs. Pour appuyer votre décision, vous devez miser des jetons de pouvoir que vous dépenserez uniquement si le choix que vous supportez l’emporte. Les jetons de pouvoir dépensés sont mis dans une réserve de jetons qui seront redistribués lors du dilemme suivant aux joueurs qui décideront de passer pour regagner du pouvoir. Le royaume d’Anclisse n’étant pas épargné par la corruption, vous pouvez également tenter d’influencer le vote de vos adversaires moyennant quelques pièces d’or. Certains votes vous amèneront à apposer votre signature sur des cartes ou des autocollants si vous êtes celui qui a dépensé le plus de pouvoir pour mener à cette décision. On ne vous en dit pas plus sur les conséquences de ces signatures, mais sachez que c’est immersif et jouissif de signer le matériel du jeu. On a vraiment cette impression d’être acteur de l’histoire et des orientations qu’elle prend. L’autre aspect Legacy du jeu concerne des enveloppes secrètes qui sont ouvertes de temps à autre selon les décisions que nous prenons. Chaque enveloppe contient 3 nouvelles cartes Dilemme que l’on ajoute à la pioche des cartes Dilemme, et une carte histoire qui fait avancer l’un des 6 arcs narratifs.

À la fin de la partie, vous gagnez des points de prestige ou de convoitise en fonction de divers critères dont un objectif secret que vous avez obtenu au début de la partie. Vos scores de Prestige et de Convoitise augmentent ainsi au fil des parties, sans pour autant savoir ce qu’ils valent réellement. Ce ne sera qu’à la fin de la campagne que vous connaîtrez la méthode pour connaître le classement entre les joueurs. Cela a un côté frustrant, mais c’est une très bonne chose pour éviter d’influencer vos choix lors des parties.

En conclusion

Le Dilemme du Roi est tout simplement excellent ! Un jeu avec un récit très fort où l’intérêt réside dans l’interaction humaine et la tentative d’influencer les autres pour atteindre ses objectifs. Chaque partie est immersive, animée et pleine de rebondissements. Les dilemmes ne sont pas ceux du roi, mais ceux de tous les joueurs. Vous êtes tiraillés entre vos convictions, l’histoire de votre famille et le bien du royaume. Nous n’avons pas encore terminé notre campagne, mais après avoir joué 11 parties nous pouvons déjà vous assurer que si vous pouvez réunir un groupe de 4 ou 5 joueurs pour au moins 15 parties, ne passez pas à côté de cette bombe ludique !

On aime :

Une campagne immersive

Une expérience ludique unique

Une mécanique simple qui n’empiète pas trop sur le plaisir de jouer roleplay

Une excellente mécanique de vote

Apposer sa signature pour assumer les conséquences de certaines décisions.

Unmatched : Combats De Légende Volume 1

Auteurs : Rob Daviau

Rob Daviau Illustrateur : Oliver Barrett

Oliver Barrett Éditeur : Iello

Iello Genre de jeu : Affrontement, Cartes

Affrontement, Cartes Nb de joueurs / âge / temps de jeu : 2 à 4 / 9+ / 20 à 40 min

Quatre héros, quatre decks, quatre styles ! Unmatched est un jeu d’escarmouche qui permet d’opposer des personnages emblématiques de la littérature, du cinéma ou des mythes, dans des duels funs, tactiques et rapides pour répondre enfin à cette question emblématique : C’est qui le plus fort ?

La boite de base intitulé sobrement Volume 1, comprend quatre héros d’univers et de styles totalement différents : Le roi Arthur, Médusa, Alice au Pays des Merveilles et Sinbad. Chaque personnage a un deck qui lui est propre et est accompagné d’un ou plusieurs de ses acolytes (par exemple le jabberwocky pour Alice au Pays des Merveilles).

Comme dans la plupart des jeux d’affrontement, le but du jeu est de réduire à zéro la vie du héros de votre adversaire. Durant votre tour de jeu, vous devez effectuer deux actions parmi les suivantes :

Piocher une carte et déplacer son combattant en fonction de sa valeur de déplacement.

son combattant en fonction de sa valeur de déplacement. Jouer une carte Stratagème de sa main pour bénéficier de son effet.

de sa main pour bénéficier de son effet. Attaquer : Désigner une cible adjacente pour une attaque de mêlée, ou sur une case de la même couleur que la votre pour une attaque à distance. Ce système d’attaque à distance fonctionne très bien et il est ainsi très facile de déterminer la ligne de visée. Vous choisissez ensuite secrètement une carte de votre main pour attaquer et votre adversaire fait de même pour se défendre, puis les cartes sont révélées et le défenseur subit autant de dégâts que la différence entre la valeur d’attaque de votre carte et la valeur de défense de sa carte. En plus de la valeur de combat et de défense, la plupart des cartes ont des effets qui s’activent avant, pendant ou après le combat pour vous aider ou pénaliser l’adversaire.

Après avoir effectué vos deux actions, si votre adversaire est encore en vie, c’est à lui de jouer.

C’est aussi simple et efficace que ça. Vous devez cependant bien réfléchir lors du choix des cartes que vous jouez car vous ne les aurez qu’une fois dans votre main. Les decks des joueurs agissent comme un chronomètre et ne sont pas remélangés. Si vous devez piocher et qu’il ne vous reste plus de carte, vos combattants subissent 2 points de dégâts. Un bon moyen de s’assurer que le combat ne dure pas éternellement.

Conclusion

Unmatched Combats de Légende Volume 1 est une excellente surprise. Il réussit le pari de faire s’affronter des personnages complètement différents avec chacun leur spécificité et leur façon de jouer autour de règles de combats communes et sans alourdir le jeu avec des cas particuliers. Tout est fluide et se prend en main facilement pour des combats épiques. En plus d’avoir des decks uniques, chaque personnage a également une capacité spéciale en parfaite adéquation avec son thème. Alice par exemple peut passer de Petite à Grande et inversement pour booster son attaque ou sa défense, tandis que Sinbad devient de plus en plus mobile en jouant des cartes voyage.

Même si l’on aurait préféré d’autres personnages pour commencer, les quatre présents dans cette première boîte offrent une base suffisamment intéressante pour de nombreuses parties. Chacun se joue vraiment différemment et on a envie de tous les essayer et d’approfondir leur gameplay en attendant les extensions qui devrait être, on espère, rapidement localisées en français par IELLO avec des personnages comme : Robin des bois, le Yéti, Buffy contre les vampires, Jurassic Park et même Bruce Lee. On croise les doigts pour que le jeu obtienne le succès qu’il mérite pour voir apparaître d’autres extensions avec des licences populaires comme Harry Potter, Marvel ou des personnages de séries emblématiques !

On aime :