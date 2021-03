[Test] Asus ROG Phone 5, le gaming premium continue d’évoluer

Avec les dernières technologies du moment, c’est le nouveau smartphone premium à destination des gamers les plus nomades. On a passé une petite dizaine de jours avec, voici notre avis sur l’Asus ROG Phone 5.

Cette année, il est arrivé plus tôt que prévu puisqu’Asus a décidé de sortir son nouveau smartphone premium à destination des gamers en même temps que les constructeurs grand public. Abandonnant le calme estival du mois de juillet, Asus a donc préféré la période mouvementé du mois de mars pour officialiser son nouveau smartphone dédié aux gamers nomades.

Qui dit gamer dit aussi performances, c’est un des tout premiers smartphones équipé du nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888. Comme pour les prédécesseurs, le public visé est très ciblé, c’est celui qui sait exactement ce qu’il veut, à savoir le meilleur smartphone possible pour le gaming en mobilité.

Voici donc le nouvel Asus ROG Phone 5, il ne s’adresse pas à celui qui hésite entre un Samsung ou un Xiaomi, mais s’adresse à celui qui recherche le meilleur smartphone possible pour le jeu mobile. On a passé près de 10 jours déjà avec le smartphone. Voici notre avis sur l’Asus ROG Phone 5.

Les Caractéristiques de l’Asus ROG Phone 5

Pour rappel sur les caractéristiques, l’Asus ROG Phone 5 vous propose :

Asus ROG Phone 5 Écran - Ecran AMOLED de 6,78"

- Gorilla Glass Victus

- Définition Full HD+ (1080x2448)

- Densité 395ppp

- Format 20,4:9

- 144 Hz

- HDR10+

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 300Hz

- Latence Tactile de 24,3ms

- Luminosité max : 800nits

- 111% DCI-P3, 151% sRGB

- Delta E < 1%

SGS Eye Care 6,5% et SGS Seamless Pro (120Hz) SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660

- Système de refroidissement liquide

- AeroCooler 5 en option Mémoire - 8Go, 12Go ou 16Go de RAM LPDDR5

- 128Go ou 256Go stockage en UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire

- Support des disques externes en NTFS Coloris - Contour en métal

- Dos en verre Gorilla Glass 3

- ROG Logo

- Phantom Black

- Storm White

Appareil Photo - Trois appareils photo au dos :

- Appareil principal grand angle: Sony IMX686 64 Mégapixels, F/1.8

- Appareil ultra grand-angle : 13 Mégapixels, 125°, F/2.4

- Appareil macro : 5 Mégapixels, F/2.0



- Autofocus à détection de phase

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 30fps et Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 4K à 120fps, 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Stabilisation électronique sur 3 axes

- Timelapse 4K



- Appareil frontal avec un capteur de 24 Mégapixels

- Objectif grand-angle avec une ouverture de F2.45

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- GameFX

- Dirac HD Sound

- Prise Jack avec DAC ESS Sabre ES9280AC Pro

- HyperStream II Quad DAC

- 4 micros avec la technologie OZO Noise Reduction Batterie - 6000mAh (2x 3000mAh)

- Recharge rapide HyperCharge jusqu'à 65W

- Qualcomm Quick Charge 4.0

- Power Delivery 3.0

Connectivités - AirTrigger 5

- Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6E

- 5G

- 2x nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ROG UI Taille et Poids - 172,8 x 77,2 x 10,29 mm

- 238 g

Prix de lancement - 799 euros (8Go + 128Go)

- 899 euros (12Go + 256Go)

- 999 euros (16Go + 256Go) Date de Disponibilité - 29 Mars 2020

Cette année, avec un prix d’appel plus abordable, le packaging de l’Asus ROG Phone 5 est bien plus sage. Si on souhaite un packaging similaire à ce que proposait le ROG Phone 3, il faudra s’intéresser aux ROG Phone 5 Pro ou ROG Phone 5 Ultimate. Qui dit prix d’appel dit aussi l’AeroActive Cooler 5 en option cette année. A part ce changement, ça reste assez classique en soi et on retrouve à l’intérieur le smartphone, une petite coque de protection, plus pour le design qu’une réelle protection, un chargeur HyperCharger de 65W, un câble tressé USB-C, des écouteurs kit mains-libres filaires et des petits livrets pour une première prise en main.

Comme on vient de le dire, l’AeroActive Cooler 5 est en option. Cette année, il est plus imposant mais est plus solide, surtout au niveau de la béquille. Mais ce n’est pas tout puisqu’il propose une toute nouvelle connectique avec le ROG Phone 5. Exit la prise similaire à de l’USB-C mais qui ne l’est pas, ce qui est pas plus mal et évitera quelques étourderies. A cela s’ajoute deux boutons physiques supplémentaires qui se placent pile sous les majeurs quand on tient le smartphone en mode paysage. Pratique, surtout en gaming où on gagne ainsi deux contrôles supplémentaires en dehors des Air Trigger 5 et de l’écran tactile bien évidemment.

On vous rappelle que le positionnement du ROG Phone 5 est quelque peu particulier et il répond à des problématiques que seuls les plus gamers peuvent comprendre et accepter de payer pour.

Design, Ecran et Audio

Si on retrouve un design très typique du monde des gamers, on peut dire qu’Asus s’assagit à chaque itération. On retrouve ainsi au dos le design Dot Matrix initié avec les ROG Zephyrus G14 (voir notre Test ICI). Le reste es assez commun dans l’abosulu puisqu’Asus continue de préféré des bords d’écran biens présents pour une meilleure prise en main. Sur ce point, on reconnaît que ça reste un excellent choix de la part d’Asus puisqu’il suffit de jouer quelques heures pour vite comprendre qu’il est bien plus agréable de faire quelques heures de Call of Duty Mobile ou de Wild Rifts avec un Asus ROG Phone 5 plutôt qu’un Samsung Galaxy S21 Ultra ou un Xiaomi Mi11. Comme son prédécesseur, l’Asus ROG Phone 5 reste un téléphone plutôt massif avec son poids de 238g. Asus n’a pas cherché à révolutionner le genre et on retrouve clairement le design initié par le tout premier ROG Phone. Malgré son poids et son écran de 6,78 pouces, le ROG Phone 5 tient bien en main.

Malgré un design emprunté au monde du gaming, le smartphone reste assez discret et peut être utiliser comme un smartphone de tous les jours sans choquer qui que ce soit. Côté finition, elle est excellente. Avec son dos en verre Gorilla Glass, on remarquera qu’il n’y a plus d’aération puisque le ROG Phone 5 bénéficie des dernières technologies avec des composants qui chauffent bien moins puisque plus petit en terme de gravure. On retrouve bien évidemment le logo ROG qui peut s’illuminer mais en version pixel, ce qu’on préfère. Les AirTrigger 5 proposent un petit revêtement pour mieux les délimiter en jeu. De notre avis, ça reste discret si bien qu’on ne les sent pas toujours bien sous les index. Les deux haut-parleurs sont bien présents en façade et surtout, ils sont similaires, ce qui permet un son équivalent que cela soit à gauche ou à droite. La caméra frontale est toujours côté droit pour une utilisation en mode paysage et éviter à la main gauche de gêner la caméra si on devait steamer ou autres. On retrouve le bouton de mise sous tension et/ou de veille ainsi que les boutons de volume sur la tranche droite et rien sur la tranche gauche. Cela permet ainsi de pouvoir poser le smartphone sans toucher au volume par exemple.

L’écran propose une diagonale de 6,78 pouces avec une définition Full HD+. Il n’y a pas d’encoche ou de poinçon et c’est un écran plat. C’est une dalle AMOLED avec un capteur d’empreintes de type optique sous l’écran. Ce dernier est similaire à ce que propose la concurrence, donc pas trop de surprises de ce côté là. Pour en revenir à l’écran, les bords en haut et en bas de l’écran restent épais même s’ils le sont moins par rapport aux ROG Phone 3. Pas de poinçon ou autres, ce qu’on préfère pour bénéficier d’un écran intégral pour maximiser les plaisirs lors de la consommation de contenus multimédias. Si la définition se cantonnent à du Full HD+, on n’a pas noté de différences avec des écrans en WQHD+. Au quotidien, ça suffira amplement. Et enfin, on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz, eldorado des gamers. Certains pourront reprocher à Asus de ne pas proposer plus mais dans la réalité, on n’a pas forcément besoin de plus ! A cela s’ajoute de plus un temps de réponse tactile qui passe maintenant à 24,3ms, ce qui rajoute encore plus de réactivité en jeu.

Et enfin, pour la partir audio, Asus a encore assuré. Le ROG Phone 3 était déjà très bon avec ses haut-parleurs, eh bien, c’est encore meilleur avec le ROG Phone 5 qui propose deux haut-parleurs en façade identique, ce qui permet une stéréo identique aussi bien à gauche qu’à droite. Sans mesures scientifiques, c’est clairement un des smartphones si ce n’est le meilleur au niveau des haut-parleurs. Le son est chaleureux et on apprécie les graves, choses rares sur un smartphone. Comme l’année dernière, on retrouve le Dirac HD Sound pour optimiser le son en sortie des ses deux haut-parleurs stéréo. Et en jeu, le Dirac Audio permet d’avoir une meilleure spatialisation dans les jeux. Et enfin, on assiste au retour du port jack 3,5mm avec un vrai DAC, ce qui permet d’avoir un excellent son si vous avez en plus un excellent casque filaire. On a essayé avec les nouveaux Sennheiser IE300 et on en avait presque oublié une certaine qualité audio.

ROG UI, Performances, Jeux-Vidéo et Autonomie

Sans surprise, l’Asus ROG Phone 5 embarque Android 11 avec une surcouche ROG UI avec une interface utilisateur qui reprend l’essentiel de ce qu’on connaissait déjà avec le ROG Phone 3 l’année dernière.VL’expérience utilisateur est très proche de l’expérience Android Stock avec des petites optimisations toujours bienvenues. On pourra ainsi choisir un thème discret et similaire à Android ou un thème Gamer permettant d’indiquer à l’utilisateur quand il est en mode performance X-Mode (ou X-Mode+ avec l’AeroActive Cooler 5). Dans tous les cas, on retrouve l’affichage des icônes en bas de l’écran pour une meilleure accessibilité et bien évidemment un tiroir latéral avec Google Now et s’il reste encore quelques applications maisons comme la Galerie Photo ou l’application Armoury Crate pour gérer les jeux sur son smartphone, tout le reste n’est qu’Android Stock.

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre puisque le Asus ROG Phone 5 embarque sans nul doute le meilleur SoC Android à ce jour, à savoir le Qualcomm Snapdragon 888. Aussi, on retrouve des résultats aux différents benchmarks de très haute volée. Dans l’ensemble, les benchmarks sont évidemment excellents. Quelque soit vos usages, le Snapdragon 888 s’en sortira sans sourciller. Bien évidemment, tous les jeux tournent très biens mais surtout, le plus intéressant, c’était de voir les jeux optimisés avec l’écran 144Hz, un vrai bonheur, même dans la vie de tous les jours. C’est fluide et rapide. Même les jeux en 90Hz, ça change la donne, il suffit de jouer à Dead Cells en 90Hz et on comprend tout de suite l’avantage d’un tel rafraichissement d’écran. A cela s’ajoute un temps de réponse tactile de moins de 25ms et on se retrouve à être super réactif en jeu, limite on triche en jeu, surtout avec les AirTrigger 5.

Avec ROG UI, on retrouve bien évidemment la fonction Game Genie qui permet de gérer les notifications, appels ou autres petites contrariétés quand on est en train de jouer mais surtout le X-Mode. En gros, c’est un mode qui permet de pousser le ROG Phone 5 dans ses derniers retranchements en terme de puissance. Dans les usages autour de Call of Duty : Mobile, Dead Cells, Forza Street, Wild Rifts ou encore Genshin Impact, le smartphone chauffait un peu mais sans atteindre un niveau insupportable pour l’utilisateur.

Et enfin, on finit sur la batterie de l’Asus ROG Phone 5 puisque qu’on parle d’une batterie de 6000mAh et ce, malgré un poids de 238g. Dans un usage quotidien, si je n’avais pas de doutes pour une journée entière chargée, j’ai pu tenir tranquillement deux jours complets et ce, sans faire attention. C’est juste super impressionnant et c’est clairement ce que souhaitent les gamers mobiles ! Alors oui, tout dépend des applications de l’utilisateur mais on ne se fait clairement pas de soucis de ce côté là. Mais ce n’est pas tout, Asus y a ajouté une fonction non négligeable. En effet, quand on est en train de jouer avec le smartphone branché sur le secteur, l’Asus ROG Phone 5 est capable de ne pas utiliser la batterie directement, c’est super bien pensé et pratique pour sauvegarder la batterie.

Photo et Vidéo

Côté photo, l’Asus ROG Phone 5 ne révolutionnera pas spécialement le genre puisqu’on va faire simple, on retrouve le même bloc photo que le ROG Phone 3. Si la partie matérielle n’a pas évoluée, Asus a un peu plus travaillé ses algorithmes, ce qui donne des photos en général plus contrastées et plus détaillées . On retrouve un bloc photo avec trois appareils photo, un grand angle, un ultra grand angle et un macro. L’Asus ROG Phone 5 est capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30fps ou en 4K à 60fps ! S’il n’y a pas de stabilisation optique, on notera tout de même une stabilisation électronique sur 3 axes. Dans les regrets, on aurait aimé qu’Asus propose cette année un téléphoto mais non, ce n’est toujours pas le cas.

En condition de luminosité idéale, l ‘Asus ROG Phone 5 est capable de sortir des photos de très bonne qualité. A vrai dire, parce que c’était un smartphone destiné au gaming, on n’en attendait pas grand chose mais on peut dire que si l’utilisateur n’est pas exigent en photo, le bloc photo reste plutôt complet et assure l’essentiel. L’appareil photo principal propose en soi une bonne dynamique et surtout des photos détaillées et fidèles à la réalité. Avec l’ultra grand-angle, les photos manquent toujours un peu de piqué et cela se voit encore plus sur les photos en conditions de faible luminosité avec toujours un peu trop de lissage à notre goût.

Voici des exemples de photos :