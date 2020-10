Dune de Denis Villeneuve ne sortira finalement que fin 2021, les blockbusters de cette fin d’année menacés !

Après James Bond, c’est au tour du film Dune de Denis Villeneuve de repousser sa sortie à 2021 !

Initialement attendu le 23 décembre 2020, Dune ne sortira pas cette année ! Le film tant attendu de Denis Villeneuve a en effet été reprogrammé au 2 octobre 2021 (aux US), soit dans un an presque jour pour jour… Un triste nouvelles pour les salles de ciné qui misaient pas mal sur la fin d’année pour rattraper un peu leurs pertes.

Hécatombe pour cette fin d’année ?

Disney a déjà repoussé une nouvelle fois la sortie de Black Widow. Le long-métrage, estampillé Marvel et mené par Scarlett Johansson, devait sortir le 1er mai dernier, puis le 6 novembre et finalement ce sera pour le 5 mai. De son côté, Pixar songerait aussi à repousser Soul, déjà reporté du 19 juin au 20 novembre. Enfin, Warner après plusieurs reports, n’a toujours pas statué sur Wonder Woman 1984, initialement prévu au 30 septembre 2020, le deuxième volet la célèbre Amazone a été repoussé pour l’instant au 30 décembre 2020 en France. Mais, au rythme où vont les choses, il y a peu de chance de voir un blockbuster en cette fin d’année 2020 qui est catastrophique pour le cinéma.