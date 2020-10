Free Guy : nouvelle bande-annonce explosive avec Ryan Reynolds

Le monde a besoin d’un héros, c’est tombé sur lui. « Free Guy », la prochaine comédie avec Ryan Reynolds, a présenté une nouvelle bande-annonce complètement déjantée.

Attendu pour le 9 décembre prochain au cinéma, Free Guy est la nouvelle comédie déjantée et explosive du réalisateur Shawn Levy (La nuit au musée 1, 2 et 3), scénarisée par Matt Liebman. Avec Ryan Reynolds dans le rôle-titre du Guy, le film produit par 20th Century Fox revient sur l’histoire d’un employé de banque à la vie heureuse, mais routinière dans un monde sans aucune limite apparente. Un jour, par hasard, Guy découvre qu’il n’est en réalité qu’un personnage non jouable au sein du jeu vidéo en ligne Free City, mix entre Garry’s Mod DarkRP et GTA Online, où les joueurs du monde entier se retrouvent pour vivre leur vie virtuelle sans limites. Après être tombé amoureux d’une joueuse bien réelle surnommée Molotov Girl, le PNJ va se retrouver malgré lui confronté à la destruction du monde qu’il a toujours connu, et érigé en sauveur de son propre jeu vidéo promis à une disparition imminente. Ce nouveau trailer est aussi l’occasion de découvrir le monde IRL derrière Free City, et notamment le personnage d’Antoine, campé par Taika Waititi, qui jouera le rôle du créateur du jeu, bien décidé à mettre un terme au comportement de bon samaritain de Guy.

Avec sa dimension résolument méta, le film Free Guy, qui n’est pas sans rappeler l’excellent film d’animation Les Mondes de Ralph, sorti en 2012, ainsi que sa suite Ralph 2.0 sorti en 2018, questionne ouvertement la place et la conscience des PNJ au sein de nos jeux vidéo préférés. Cette comédie, signée par le studio à l’origine de Deadpool, promet déjà quelques jolies références pop culture en perspective. Dans cette seconde bande-annonce, Free Guy – qui a vu sa date de sortie initiale du 3 juillet repoussée à cause du COVID-19 – prépare doucement, mais sûrement son arrivée dans nos salles obscures, avec une sortie prévue le 9 décembre prochain en France.