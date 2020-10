Ce circuit en graphène produit de l’énergie indéfiniment

Des chercheurs de l’université de l’Arkansas viennent de parvenir à créer un circuit en graphène capable de « fournir une alimentation basse tension propre, illimitée à de petits appareils ou capteurs », alors qu’une célèbre théorie affirmait que c’était impossible.

Le graphène va-t-il un jour s’imposer comme une source d’énergie idéale pour remplacer le carbone ? De nombreuses marques misent en effet sur ce matériau pour créer de nouvelles batteries, à l’image de Tesla ou encore de Samsung. Ses nombreuses propriétés pourraient même, à terme, révolutionner la filtration de l’eau. Néanmoins, l’utilisation du graphène afin de récolter de l’énergie est encore sujette à débat, puisqu’une célèbre théorie du physicien Richard Feynman supposait qu’il était impossible d’extraire de l’énergie du mouvement brownien, soit le mouvement thermique des atomes.

C’est pourtant l’hypothèse qu’ont fait des chercheurs en physique de l’université américaine de l’Arkansas, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Examen physique E. Ils expliquent avoir créé « un circuit de récupération d’énergie à base de graphène pouvant être intégré dans une puce pour fournir une alimentation basse tension propre, illimitée à de petits appareils ou capteurs. » Ce circuit à la conception particulière (et détaillée dans la vidéo ci-dessous) a bien permis, à température ambiante, de produire un courant alternatif avec du graphène sous forme monocouche. Grâce à deux diodes opposées, les chercheurs sont parvenus à faire circuler du courant continu pulsé, lequel est ainsi capable de produire de manière illimitée assez d’énergie pour alimenter un petit circuit électronique.

« Pour prouver cette amélioration des performances, nous nous sommes inspirés du domaine émergent de la thermodynamique stochastique et avons développé la célèbre théorie de Nyquist, vieille de près d’un siècle » précise Pradeep Kumar, co-auteur de l’étude. À terme, cette innovation permettrait d’alimenter de petits objets électroniques, ou des capteurs, et surtout offrir des pistes très intéressantes pour rendre notre énergie plus propre dans le futur.