Le Huawei Mate 40 Pro sera présenté le 22 octobre !

Le 22 octobre prochain à partir de 14 heures (heure française), Huawei lèvera le voile sur sa gamme Mate 40. Ces smartphones pourraient être les derniers à être dotés d’une puce Kirin du constructeur.

Malgré les sanctions américaines qui empêchent toujours la marque chinoise d’utiliser les services de Google sur ses derniers smartphones, Huawei poursuit les lancements comme à l’accoutumée. Pour succéder aux Huawei P40 et P40 Pro du début d’année, la firme s’apprête désormais à lever le voile sur sa nouvelle gamme Mate 40. Huawei a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses fans le 22 octobre prochain, à 14 heures (heure française).

L’événement, baptisé « un temps d’avance », sera certainement l’occasion pour la marque de montrer qu’elle continue de mettre les bouchées doubles pour faire évoluer le smartphone. Si la gamme P du début d’année est avant tout destinée à proposer des améliorations significatives sur la partie photo (pari réussi pour la gamme P40), la gamme Mate se veut plus équilibrée, tout en démontrant les capacités d’innovation de la firme à tous les niveaux. On devrait logiquement retrouver dans ce Huawei Mate 40 Pro le tout dernier SoC Kirin de la firme. Si l’on en croit les informations de The Verge, le smartphone pourrait par ailleurs être le dernier de la marque équipé d’un SoC Kirin, et la firme pourrait même rencontrer des difficultés à se fournir puisque TSMC a annoncé l’arrêt de la production. Cela signifierait que Huawei ne pourrait pas proposer de successeur au Kirin 1000 et que ce sera sans doute lui qu’on retrouvera dans ce Mate 40 Pro. Il s’agit néanmoins d’une puce gravée en 5 nm qui devrait offrir des performances de haut vol. On pourrait également retrouver un tout nouveau zoom si l’on en croit l’image d’illustration du carton d’invitation.

Si les rumeurs se sont faites plutôt rares concernant ce Mate 40, certains leakers tablent néanmoins sur deux modèles – l’un « Pro », l’autre non – de 6,7 et 6,5 pouces. Les prix s’envoleraient très haut, d’après Android Authority, qui estime que les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro pourraient être vendus entre 1 200 et 1 300 euros. Rendez-vous le 22 octobre prochain à partir de 14 heures pour en avoir le cœur net !