eBay va authentifier les sneakers vendues sur son site

La plateforme de commerce en ligne permettra désormais à l’ensemble de ses revendeurs américains de faire authentifier leurs sneakers vendues à plus de 100$ d’ici le début de l’année prochaine.

On trouve de tout sur eBay, mais notamment beaucoup de sneakers. Sur la plateforme de revente en ligne, les modèles les plus prisés du moment s’arrachent parfois à prix d’or après leur rupture de stock. Si le marché fait le bonheur des collectionneurs, il n’est pourtant pas rare de voir fleurir des contrefaçons, poussant parfois les consommateurs à se tourner vers d’autres sites, réputés comme plus fiables. Pour pallier à ce problème, et maintenir les « sneakers-addicts » dans ses rangs, eBay a ainsi décidé de mettre en place un nouveau programme de garantie d’authenticité. D’ici le début de l’année prochaine, le site s’est en effet engagé à systématiquement vérifier tous les modèles de sneakers, qu’ils soient neufs ou d’occasion, vendus plus de 100$ sur sa plateforme. Le programme d’authentification devrait débuter d’ici la fin du mois, et se déployer progressivement par la suite.

Concrètement, après la mise en ligne d’une paire de sneakers éligible, le vendeur devra dans un premier temps envoyer ses baskets à un centre d’authentification tiers, lequel se chargera d’authentifier et de valider l’état général des chaussures avant de lui renvoyer. Ce processus allongera sûrement les délais de transaction, mais permettra aux acheteurs des transactions plus sécurisées à l’avenir. À noter que dans un premier temps, ce service d’authentification ne couvrira que les transactions ayant lieu aux États-Unis. Malgré son monopole sur le secteur de la revente en ligne, eBay entend bien devenir une grosse pointure de la revente de sneakers de collection. Il faut dire que ce dernier attire une clientèle de plus en plus importante depuis quelques années. Récemment, le site avait d’ailleurs annoncé la réduction des frais de vente sur les modèles de plus de 100$, rapporte le site EnGadget. Avec cette nouvelle initiative, la plateforme devrait ainsi encore un peu plus s’imposer sur le marché.