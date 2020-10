L’Oculus Quest 2 est disponible

Le fameux casque de réalité virtuelle, dans sa nouvelle version qui succède à la première sortie en 2019, est disponible à la vente pour la modique somme de 349,99 €.

The Walking Dead : Saints & Sinners, Beat Saber, Rez Infinite… Voilà un petit aperçu des jeux en VR auxquels vous pourrez jouer grâce à l’Oculus Quest 2. Plus léger, à un prix élevé mais néanmoins accessible (à partir de 349,99 €), ce casque est fait pour assurer une première transition entre une manière classique de jouer (devant son écran, manette ou souris à la main) et la réalité virtuelle, qui souhaite s’imposer dans un univers vidéoludique qui a du mal à évoluer.

Oculus Quest 2 — Casque de réalité virtuelle tout-en-un dernière génération — 64 Go 349.99 €

Oculus Quest 2 peut se vanter d’avoir un système autonome de réalité virtuelle assez unique en son genre (pas besoin de PC ou de console pour en profiter) et surtout d’être beaucoup plus ergonomique que son prédécesseur et ses concurrents. Le casque pèse 503g et l’IPD (écart inter pupillaire) est réglable avec trois écarts de 58, 63 et 68mm. Pour supporter des jeux inédits comme Arizona Sunshine (un jeu de survie en coop), Ironlights (un jeu de duel), ou encore Red Matter (jeu de puzzle), le casque est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et d’une résolution de 1832×1920 par oeil. Tous les contenus du premier Quest sont évidemment disponibles sur cette nouvelle version et des mises à jour régulières viendront enrichir l’expérience.

Des éléments de personnalisation du casque sont également vendus à part, comme un étui de transport, une sangle réglable (« Elite Strap »), ou encore un câble Oculus Link qui reliera le casque à votre bibliothèque de jeux VR sur votre PC. A noter que le casque ne se cantonne au divertissement et propose différentes applications pour le télétravail (Spatial, vSpatial et Virtual Desktop).