SFR revoit ses tarifs box et abandonne son offre à 15€/mois

SFR revoit sa grille tarifaire et proposera désormais la SFR Box 8 en sein même de ses offres. On retrouve une grille plus claire qui se veut plus abordable sous certaines conditions, mais qui délaisse l’entrée de gamme à moins de 20€ par mois.

L’opérateur au carré rouge vient tout juste de revoir intégralement ses offres. Un an après son lancement, la SFR Box 8 s’invite désormais non plus par le biais d’une option (précédemment facturée 7€ par mois), mais s’invite dorénavant au sein des offres de l’opérateur… mais pas sur toutes. Si, sur certains points, l’opérateur baisse ses tarifs, il les gonfle aussi par endroits en abandonnant l’offre à 15€ par mois la première année, qui passe maintenant à 20€ par mois. On fait le point sur les nouvelles offres de l’opérateur.

La SFR Box 8 n’est plus une option

La nouvelle offre fibre en matière de box internet de SFR s’articule autour de deux volets : SFR Fibre, et SFR Fibre Power. Dans l’offre classique, on retrouve un premier forfait à 38€ par mois (20€ par mois la première année) comprenant une SFR Box 7, offrant le WiFi 5, et un débit jusqu’à 500 mb/s. Pour bénéficier d’une SFR Box 8 et de son WiFi 6, son enceinte connectée et son débit allant jusqu’à 1 Gb/s, il faudra débourser 45€ par mois (27€ par mois la première année). À noter que toutes ces offres (et les suivantes) sont proposées avec un engagement de 12 mois à l’opérateur. Du côté de l’offre « Power », on bénéficiera avant tout de débits supérieurs. L’offre avec SFR Box 7 et un débit jusqu’à 1 Gb/s est proposée à 43€ par mois (25€ par mois la première année), et l’offre avec SFR Box 8 avec un débit qui s’étale, cette fois, jusqu’à 2 Gb/s, est proposé à 50€ par mois (32€ par mois la première année).

On retrouve exactement les mêmes offres du côté des offres ADSL, sauf que celles-ci sont un peu moins chères passées la première année : 33€ par mois pour la SFR Box 7 et 40€ par mois pour la SFR Box 8 dans l’offre SFR ADSL, et 38€ par mois pour la SFR Box 7 et 45€ par mois pour la SFR Box 8 dans l’offre SFR ADSL Power 8.