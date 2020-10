Ikea va racheter vos meubles d’occasion pour leur donner une seconde vie

Le géant de l’ameublement suédois a annoncé la mise en place d’un nouveau service inédit de rachat de meubles d’occasion à destination de ses clients. Une initiative qui devrait faire baisser l’empreinte carbone de l’entreprise.

Avec un milliard de visiteurs et 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires enregistrés l’année dernière, le géant suédois Ikea n’en finit plus de meubler nos vies. Cette omniprésence suscite pourtant les critiques régulières de certaines associations de défense de l’environnement, qui accusent l’entreprise suédoise de ponctionner petit à petit les réserves mondiales de bois et d’augmenter constamment son empreinte carbone. Pour remédier à cet épineux problème, Ikea a ainsi lancé une surprenante initiative, rapportée nos confrères de RTL. Elle a annoncé la mise en place d’un service de recyclage et de « upcyclage » destiné à ses meubles d’occasion.

Concrètement, les clients pourront directement rapporter leurs anciens placards usagés et obtenir en contrepartie un chèque-cadeau Ikea d’un montant variable (entre 30% et 50% du prix du meuble neuf, précise l’enseigne) à valoir sur leurs prochains achats. Attention cependant : il faudra que ce dernier soit entièrement démonté et qu’aucune pièce ne soit manquante. Une fois le meuble récupéré par Ikea, ce dernier sera ensuite revendu, offert à des associations ou recyclé selon son état. Cela semble être un bon moyen pour l’entreprise de s’offrir une nouvelle clientèle potentielle grâce au marché de l’occasion, tout en diminuant son impact carbone en adoptant un système d’économie circulaire, de plus en plus populaire chez les marques dites de fast consommation. Ikea, tout comme les enseignes H&M ou encore Adidas par exemple, s’est d’ailleurs engagée à être intégralement circulaire d’ici l’année 2030. En attendant, le leader de l’ameublement promet d’implanter un stand d’upcyclage et de recyclage dans chacun de ses 422 magasins d’ici 2021. Reste à voir si cette initiative sera, ou non, suivie par la clientèle du géant suédois.