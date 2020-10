Un écran 3D sans lunettes chez Sony

Sony veut aider les créatifs et les ingénieurs à imaginer leurs projets en trois dimensions, mais sans lunettes 3D ou de réalité virtuelle, trop lourdes, pas pratiques. Le constructeur a donc imaginé un écran 3D très innovant.

Si les téléviseurs 3D sont morts et enterrés, il reste des niches à explorer pour la représentation visuelle de volumes. Sony a mis au point un écran de 15,6 pouces en 4K, baptisé Eye-Sensing Light Field, sur lequel les objets « suivent » le regard de l’utilisateur. Pour y parvenir, le moniteur qui produit deux images (une pour l’œil gauche, l’autre pour l’œil droit) intègre un capteur de suivi des yeux à haute vitesse.

Un produit pour les professionnels

C’est un peu le principe de la stéréoscopie de la Nintendo 3DS, mais avec beaucoup plus de technologies et un prix à l’avenant : l’écran coûte en effet 5.000 $, ce qui en fait un outil pour professionnels. Car la dalle ne fait pas tout. Il faut également un ordinateur puissant pour les traitements graphiques en temps réel : au moins un Core i7 et une RTX 2070. Après tout, l’Eye-Sensing Light Field superpose des images en 2K.

Sony parle d’un écran 3D sans lunettes, mais on pourrait presque parler d’hologrammes ! C’est du moins ce qu’on peut penser en écoutant les professionnels parler de cet appareil. Volkswagen le considère ainsi comme un outil d’une grande utilité pour de nombreuses applications, en particulier pendant le processus de design.

Sony Pictures s’en est servi durant la phase de préproduction de Ghostbusters: Afterlife, afin de prévisualiser les séquences contenant des modèles 3D. L’industrie des effets spéciaux et de la production vidéo est une des principales industries qui pourraient être intéressées par un tel produit.

Sony se concentre sur ce que l’entreprise appelle les « technologies 3R », pour « réalité, temps réel et travail à distance » (« reality, real-time and remote »), des solutions pour les temps de pandémie. Cet écran en fait partie.