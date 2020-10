Dacia lance sur les routes une Spring 100 % électrique à moins de 15.000 €

On n’attendait pas forcément Dacia sur ce terrain, mais la marque « budget » de Renault s’apprête à faire sensation avec la Spring, son premier véhicule électrique à 15.000 €.

La Spring se présente comme la voiture 100 % électrique la plus abordable du marché, et Dacia pourrait bien avoir raison : son prix de base, batterie comprise, est de 15.000 €, auquel on peut déduire les différents bonus écologiques. La facture peut ainsi descendre jusqu’à 10.000 €. Un prix très intéressant pour ce type de véhicule.

D’abord pour les systèmes d’autopartage

La voiture reprend aux VUS leur design massif, avec une longueur de 3,73 mètres pour 1,62 mètre de large. À l’intérieur, on trouve quatre places, un coffre de 300 l. et une banquette arrière rabattable pour encore plus de place de rangement. L’écran de 7 pouces est compatible CarPlay et Android Auto, le conducteur bénéficie aussi d’une assistance caméra de recul.

La motorisation électrique est de 33 kWh, soit l’équivalent de 44 chevaux. La batterie est d’une capacité de 26,8 kWh, ce qui promet une autonomie de 225 km en WLTP, ou jusqu’à 295 km en ville (WLTP City). Dacia promet jusqu’à 6 jours de trajets urbains sur une charge complète.

La recharge est possible sur une simple prise domestique 220 volts, mais gare au temps de recharge nécessaire pour un plein : 14 heures. La Spring est également compatible avec les bornes DC 30 kW (temps de charge complète : moins d’une heure), ainsi qu’avec les Wallbox (de 5 à 8h30 pour une recharge complète).

La Spring fera son apparition sur les routes au printemps prochain, mais uniquement au sein des flottes de partage auto dans un premier temps. Dacia va aussi proposer une version cargo (800 litres de stockage) pour les livraisons du dernier kilomètre.