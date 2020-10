[Bon Plan] La brosse à dents sonique et connectée Oclean Air chute à 16€ !

La Oclean Air est une brosse à dents électrique connectée équipée de la technologie sonique, elle tombe à 16 euros aujourd’hui, mais attention, le stock est très limité.

La Oclean Air est équipée de la technologie sonique est 30% plus petite et plus légère (155g) que la précédente version ! Elle intègre le moteur sonique Kotl offrant une vitesse de mouvement ultra-rapide pour éliminer la plaque dentaire, soit jusqu’à 40 000 mouvements par minute. Sa tête (compatible avec les autres modèles) est équipée de poils PEDEX et DuPont, assez performants.

La Oclean Air est toujours connectée à l’app du même nom qui s’est offert une grosse mise à jour dernièrement en intégrant une partie AI pour votre brossage. Il est toujours possible de sélectionner différents programmes de brossage et même de réaliser le vôtre sur mesure. Les données sur le brossage du jour sont également accessibles avec une notation pour savoir si vous l’avez bien réalisé ou non.

Résistante à l’eau avec une certification IPX7, le Oclean Air offre une autonomie de 30 jours (recharge par induction via USB). Efficace, et bien plus pratique que sa grande sœur, la Oclean Air est disponible aujourd’hui pour seulement 16 euros.