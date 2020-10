OnePlus 9 : le nouveau flagship arrivera en mars 2021

D’après de nouvelles informations, le OnePlus 9 pourrait être lancé en mars 2021, soit encore plus tôt que prévu. Celui-ci s’accompagnerait d’une nouvelle stratégie pour la firme de Shenzhen.

En 2021, OnePlus pourrait changer de stratégie commerciale. Selon les informations du site Android Central, cette dernière débuterait par une sortie reprogrammée du futur OnePlus 9. Le prochain « flagship » de la marque de Shenzhen devrait en effet sortir à la mi-mars 2021, alors que les séries des années précédentes étaient traditionnellement commercialisées en mai – à l’exception de cette année, pour le OnePlus 8, à la fin du mois d’avril. L’idée serait de se rapprocher de la sortie du prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S21, et ainsi mieux le concurrencer. Celui-ci devrait se montrer, lui aussi, en avance l’an prochain : en janvier plutôt qu’à la mi-février, comme à l’accoutumée. Ce nouveau timing serait aussi une conséquence d’une réorganisation des gammes, afin d’accentuer l’implantation de OnePlus aux États-Unis. Toujours selon Android Central, la firme aurait la volonté de ne vendre qu’un seul « flagship » par an (contre deux, si on considère, par exemple, le OnePlus 8T) pour suivre le modèle de vente des opérateurs américains comme Verizon ou T-Mobile. En contrepartie, elle favoriserait davantage la nouvelle série OnePlus Nord le reste de l’année.

S’il est trop tôt pour avoir de plus amples informations à son sujet, le média américain rapporte que le OnePlus 9 devrait opérer grâce au processeur Snapdragon 875, le prochain SoC de Qualcomm, gravé à 5 nanomètres. Il devrait aussi bénéficier de la nouvelle recharge ultra-rapide de 65W, introduite récemment par le OnePlus 8T. De plus, son écran devrait profiter d’une résistance à l’eau de type IP68, du système de recharge sans fil et, évidemment, de caméras plus performantes. Enfin, en parlant de la série OnePlus Nord, la firme devrait déployer deux nouveaux modèles avant la fin de l’année : le OnePlus Nord N10, compatible 5G grâce au SoC Snapdragon 690, et le plus accessible OnePlus Nord N100.