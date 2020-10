Acer : une nouvelle gamme d’écrans pour les gamers plus ou moins pointus

Suite au lancement d’une nouvelle génération de cartes graphiques chez NVIDIA, Acer s’adapte et propose aux joueurs de s’équiper de nouveaux écrans capables de se soumettre à la nouvelle révolution visuelle.

Qui dit nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA, dit nouveaux écrans pour les gamers. Acer présente aujourd’hui toute une nouvelle gamme de moniteurs pensée pour les plus gros joueurs comme pour les plus casuals, qui chercheraient malgré tout une qualité visuelle dernier cri. Parmi ces nouveaux écrans du constructeur taïwanais, la star est sans conteste le moniteur Predator X34 GS (ci-dessus). Son écran incurvé de 34 pouces profite d’une dalle IPS de technologie « Agile Splendor » dotée d’une résolution Ultra-Wide Quad HD (UWQHD) de 3 440 × 1 440 pixels.

Il est évidemment compatible avec la nouvelle technologie G-Sync de NVIDIA, qui ajuste son taux de rafraîchissement jusqu’à 180 Hz pour un temps de réponse moyen de 0,5 ms – de quoi proposer des parties fluides dans n’importe quel FPS. Par ailleurs, non seulement le Predator X34 GS comporte déjà deux haut-parleurs mais son pied le rendrait très flexible.

En outre, Acer se targue d’être « la première marque à proposer des écrans de jeu certifiés TÜV Rheinland Eyesafe », un label qui garantie la construction d’écrans conçus pour filtrer sélectivement la lumière bleue – souvent source de perturbation du sommeil – tout en conservant l’éclat et la netteté des couleurs. Les écrans certifiés sont le nouveau Predator XB273U NV (de 27 pouces pour une dalle IPS en QHD ou 2 560 × 1 440), ainsi que les Nitro XV272 LV et Nitro XV272U KV, tous deux de 27 pouces.

Ces deux derniers sont les nouveaux fleurons d’une gamme pour les joueurs casuals et présentent des performances moindres par rapport aux Predators. Le premier (ci-dessus) se dote d’une dalle IPS FHD (1 920 × 1 080, 160 Hz) tandis que le second s’équipe d’un écran QHD (2 560 × 1 440, 170 Hz). Enfin, pour les plus créatifs, Acer vous conseille de vous orienter vers le Predator XB323U GX dont l’écran QHD de 32 pouces couvre 99% du spectre colorimétrique de la norme Adobe RGB selon la marque.

Prix et disponibilité

Predator XB273U NV : en janvier 2021 à partir de 549 €.

Predator XB253Q GW : en janvier 2021 à partir de 449 €.

Predator XB323U GX : en décembre 2020 à partir de 999 €.

Predator X34 GS : en décembre 2020 à partir de 1099 €.

Nitro XV272U KV : en janvier 2021 à partir de 469 €.

Nitro XV272 LV : en décembre 2020 à partir de 319 €.