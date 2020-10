Lune : la NASA s’apprête à dévoiler une « découverte excitante »

Le lundi 26 octobre, à 18 heures (heure de Paris), l’Agence aérospatiale américaine (NASA) a promis d’annoncer une découverte inédite concernant la surface de la Lune. « Cette nouvelle découverte contribuera aux efforts de la NASA envers l’exploration spatiale », déclare succinctement l’Agence dans un communiqué relayé par Science Post. Tout ce que l’on sait pour le moment sur cette mystérieuse observation astronomique, c’est qu’elle a été réalisée à l’aide du télescope de l’Observatoire stratosphérique de l’astronomie infra-rouge (SOFIA). Celui-ci effectue des vols stratosphériques, à bord d’un avion Boeing 747 SP, afin d’étudier les ondes lumineuses infra-rouges à 12 000 mètres d’altitude pour éviter qu’elles ne soient cachées par l’atmosphère terrestre. Pour en savoir plus, la conférence de présentation de la découverte pourra être écoutée en direct sur le site officiel de la NASA.

