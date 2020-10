De retour, les Animaniacs sont survoltés dans cette bande-annonce

Après 22 ans de dormance, les Animaniacs seront de retour le 20 novembre prochain sur Hulu, plus survoltés que jamais.

« Les reboots sont le symptôme du manque fondamental d’originalité d’Hollywood » : ce n’est pas un expert de la question qui le dit, mais Yakko Warner et les Animaniacs, les princes ironiques ressuscités de l’animation satirique. 22 ans après leur mort, suite à cinq saisons de 1993 à 1998, les trois parodies de Mickey Mouse made in Warner seront de retour pour 13 nouveaux épisodes. Ils seront diffusés le 20 novembre prochain sur la plateforme américaine Hulu (l’équivalent de Salto, créé treize ans avant Salto). Les nouvelles aventures de ses icônes des années 1990 seront, une fois encore, produites en collaboration avec le réalisateur Steven Spielberg et sa société Amblin Entertainment. Ce retour avait été annoncé pour la première fois il y a deux ans, en janvier 2018, avant d’être confirmé cette année avec une parodie de Jurassic Park (ci-dessous).

Comme le souligne iO9, les doubleurs américains originaux – Rob Paulsen, Jess Harnell et Tress MacNeille – redonneront respectivement leurs voix aux frères Yakko, Wakko et à leur sœur Dot Warner. La série verra aussi le retour de leurs célèbres antagonistes, Minus et Cortex, interprétés par Maurice LaMarche et Paulsen. Cette nouvelle saison des Animaniacs créera forcément beaucoup de nostalgie auprès des grands enfants qui les avaient découvert il y a plus d’une vingtaine d’années, mais n’hésitera pas à s’attaquer à l’actualité et à enchaîner les pieds de nez envers l’industrie cinématographique comme la série savait si bien le faire. Dans la nouvelle bande-annonce (voir ci-dessous), on peut, par exemple, clairement voir une caricature de Donald Trump en gigantesque cyclope. Les Animaniacs s’attarderont aussi sur le fonctionnement de Tinder et du « catfishing » ou encore pour dénoncer le « mansplaining. »