Des chercheurs créent la peinture la plus blanche au monde

Des chercheurs viennent de créer une peinture acrylique parfaitement blanche capable de refléter 95,5% de la lumière, un record. Cela ouvre de nouvelles possibilités afin de refroidir passivement des objets ou des bâtiments.

Vous vous rappelez du Vantablack conçu par l’artiste britannique Anish Kapoor ? Il s’agissait tout simplement du noir le plus noir jamais créé, capable d’absorber pas moins de 99,96% de lumière visible ! Et si les amateurs de noir ont leur couleur ultime, voilà que le « Super Blanc » s’invite à la fête. Conçue par des scientifiques, et détaillée dans Cell Reports Physical Science, cette peinture acrylique chargée de carbonate de calcium distille le blanc le plus blanc jamais créé, puisqu’il est capable de refléter 95,5% de tous les photons qui le frappent !

Mais à quoi sert d’avoir une couleur aussi blanche ? Reflétant la quasi-totalité de la lumière directe, ce matériau pourrait être particulièrement utile pour garder des objets aux frais sans pour autant recourir à une quelconque source d’énergie. Comparé à toutes les « peintures anti-chaleur » actuellement disponibles sur le marché, et qui ne reflètent que 80 à 90% de la lumière reçue, le « Super Blanc » monte à plus de 95% et permettrait donc, en théorie, de garder des objets plus frais que la température ambiante. Toujours dans la même optique, un bâtiment peint en « Super Blanc » pourrait garder ses habitants au frais même sous un soleil de plomb, des occupants qui pourrait ainsi subir plus sereinement la hausse des températures causées par le réchauffement climatique.

Dans leurs tests, les chercheurs ont effectivement confirmé que cette peinture offrait des capacités de refroidissement passif hors-norme, capable d’abaisser d’environ 1,7 degrés la température d’un objet peint en « Super Blanc ». De plus, cette peinture s’applique et sèche de la même façon qu’une peinture traditionnelle, tout en offrant une bonne résistance aux intempéries. Cette peinture a encore de nombreux tests à passer avant de devenir une solution pertinente. Le nom n’est, bien sûr, pas encore officiel.