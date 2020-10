Le 14 octobre, « Super Smash Bros. Ultimate » a vu l’addition de Steve et Alex, les deux personnages principaux du jeu « Minecraft. » Steve, en particulier, s’est accompagné d’une animation aussi gênante qu’hilarante.

Bien souvent, les joueurs ont l’esprit plus mal tourné que les développeurs. Mais parfois, on se demande si les développeurs ont vraiment assez de recul sur ce qu’ils leur offrent. Depuis le 14 octobre, les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch ont la possibilité de s’offrir le nouveau set du Fighters Pass Vol. 2, qui intègre notamment l’univers du jeu Minecraft. Ce dernier est représenté par deux combattants jouables, Steve et Alex, les deux skins masculin et féminin de base du titre de Mojang Studios. Ces derniers ajoutent de nouvelles techniques de combat tout en figures polygonales … ainsi qu’une illusion optique aussi comique que perturbante.

En effet, les joueurs ont rapidement remarqué qu’elle apparaissait lorsqu’il remportait une partie avec Steve. Dans son animation spécifique de victoire, ce dernier se saisit d’un steak pixelisé, le grignote puis le délaisse pour regarder le joueur en face. Montré en contre-plongée, Steve se contente alors de tenir son steak, le bras ballant, qui donne l’impression d’être un pénis pixelisé en érection sortant de son pantalon bleu.

Super Smash Bros. Ultimate’s Version 9.1.0 update patched out a Minecraft food staple from one of Steve and Alex’s victory animations. https://t.co/qSz0sRYghN pic.twitter.com/FwUWq0ZKGk — Nintendo Wire (@NinWire) October 22, 2020

En réaction, Nintendo a déployé, hier, un correctif au sein de son patch 9.1.0. Dans la nouvelle version, le « steak » de Steve disparaît de sa pose finale. Le studio japonais n’a évidemment fait aucune déclaration à propos de l’illusion d’optique gênante ou même du correctif. Pour rappel, l’offre Fighters Pass Vol. 2 est disponible pour 29 euros et permet d’accéder à plusieurs sets de combattant – comme le dernier, comportant Steve et Alex de Minecraft – au fil de l’année.