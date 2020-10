Tim Burton sera le showrunner d’une série La Famille Addams

Tim Burton et la Famille Addams, serait-ce la combinaison parfaite ? Le célèbre réalisateur proposera bientôt une nouvelle série « La Famille Addams » centrée autour de la fille, Mercredi Addams.

« Pour le meilleur et pour le Shakespeare » : la famille la plus terrible et généreuse du cinéma sera bientôt de retour avec l’un des spécialistes du genre, Tim Burton. En effet, selon des informations exclusives de Deadline, le réalisateur de L’étrange Noël de Mr Jack, de BeetleJuice ou encore de Dumbo sera le producteur, réalisateur et donc « showrunner » d’une future série mettant en scène la famille Addams. Cette nouvelle création ne sera pas en images animées générées par ordinateur, comme le film éponyme d’octobre 2019 produit par la Metro-Goldwyn-Mayer, mais en prises de vues réelles. Les créateurs de la série Smallville, sur l’adolescence de Superman, Alfred Gough et Miles Millar, officieront en temps que scénaristes. La société de production MGM TV, encore détentrice des droits audiovisuels sur l’œuvre originale, financera la série. MGM a d’ailleurs prévu une suite à son dernier film d’animation, initialement programmée pour 2021. Le diffuseur n’aurait pas été encore décidé mais Deadline indique que Netflix serait dans la course pour obtenir la série.

D’après les premières informations glanées par le média américain, la nouvelle série La Famille Addams sera centrée autour de Mercredi Addams, la fille de Gomez et Morticia Addams, et de ce à quoi ressemblerait sa vie s’il existait en 2020. Elle sera la première série en prises de vues réelles dirigées par Tim Burton. Celui-ci s’était contenté, jusqu’alors, de superviser la série d’animation dérivée de son film BeetleJuice à la fin des années 1980. Pour rappel, la Famille Addams tient son nom de son créateur, Charles Addams, qui l’avait inventé en 1938. Les dessins de ce dernier avaient été repris pour une première adaptation télévisée et animée dans les années 1960. La Famille Addams est entrée définitivement dans la pop-culture après deux films de Barry Sonnenfield : La Famille Addams en 1991 et Les Valeurs de la Famille Addams en 1993.