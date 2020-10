Servant : la saison 2 dévoile sa date de sortie et son teaser

Malgré le retard pris dans le tournage de la saison 2, la série d’épouvante Servant reviendra bel et bien en janvier 2021 sur la plateforme de streaming d’Apple.

Lors de son lancement il y a un an, Apple TV+ avait tout misé sur ses productions originales, séries comme films. Le streaming était déjà un domaine extrêmement concurrentiel (voir notre comparatif des plateformes de streaming) et Apple a tiré son épingle du jeu en s’associant à de grands noms du cinéma et de la télévision, comme Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, ou encore M. Night Shyamalan. C’est justement ce dernier qui s’est attelé à la production et à la réalisation du premier épisode de la série Servant, une histoire orientée épouvante dont la première saison de 10 épisodes est parue en novembre 2019 sur Apple TV+. Bonne nouvelle pour les abonnés Apple, la série revient pour une saison 2 en janvier 2021 et s’offre un teaser.

« Si vous n’avez pas encore vu Servant, c’est le moment de le faire », peut-on lire dans le teaser. Une invitation de circonstance puisque nous approchons d’Halloween. La série (voir notre critique de Servant) raconte une histoire assez singulière, celle d’un couple qui engage une nourrice pour s’occuper… d’une poupée. Cette dernière est censée avoir un but thérapeutique, aidant les parents à faire le deuil de leur enfant récemment décédé. Vous vous en doutez, cette situation déjà très glauque ne va faire qu’empirer. D’après le premier synopsis de la saison 2, « la vraie nature de Nell sera révélée, un avenir plus sombre pour tous nous attend. »

La série, créée par Tony Basgallop, met en scène Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (reboot de La Planète des Singes, Warcraft), ou encore Rupert Grint (Ron Weasley dans la saga Harry Potter). La saison 2 débutera avec son premier épisode le vendredi 15 janvier 2021. Comme beaucoup d’autres séries, Servant adoptera le format d’un épisode par semaine à partir du 15 janvier.