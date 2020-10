Attention à ces arnaques qui siphonnent votre carte bancaire !

Alors que les arnaques à la carte bancaire sont en augmentation depuis le confinement, le chiffre s’accélère encore plus depuis la rentrée. Au total, la plateforme Perceval de la gendarmerie a recensé pas moins de 242 279 signalements cette année.

Les arnaques pullulent et on ne saurait trop vous conseiller de bien surveiller vos comptes pour y déceler d’éventuels débits inexpliqués. Les fraudes à la carte bancaire sont, en effet, en totale explosion. Alors que la plateforme Perceval – service permettant de communiquer une fraude à la carte bancaire à la gendarmerie – n’enregistrait en moyenne que 800 signalements par jour auparavant, le chiffre s’élève à près de 1 061 nouveaux signalements par jour en septembre, soit 31 851 dossiers au total, contre moins de 25 000 en avril, explique Ouest France. De manière générale, les fraudes à la carte bancaire se multiplient depuis le confinement. De nombreux commençants auraient en effet tenté de transférer leur activité en ligne le plus rapidement possible, avec des sites qui n’étaient pas nécessairement bien sécurisés.

Mais comment s’y prennent les hackers pour récupérer vos numéros de carte bancaire ? Aucun chiffre précis n’existe encore pour l’année 2020, mais en 2019, la méthode la plus en vogue était le phishing, ou hameçonnage, d’après l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Cette méthode consiste à tenter d’envoyer une victime sur un site frauduleux qui réplique l’aspect d’une page de paiement lambda et de lui faire rentrer ses numéros bancaires. Mais il existe bien d’autres méthodes pour siphonner vos comptes, et cela de manière physique. Certains escrocs n’hésitent pas à détourner l’usage d’un terminal bancaire pour tenter de vous voler dans les transports grâce au paiement sans contact. On note aussi le « keylogger », ou le « skimming », deux techniques qui permettent, respectivement, d’enregistrer les touches tapées par la victime sur un clavier, et de collecter les informations d’une carte via l’insertion d’une puce spéciale dans un terminal bancaire.

Tout cela, c’est sans parler des malwares, qui pullulent sur smartphone. Actuellement, c’est Alien, successeur de Cerberus, qui donne des cheveux blancs aux chercheurs en cybersécurité. Ce malware est capable de vider votre compte extrêmement rapidement en s’octroyant le contrôle total de votre smartphone, jusqu’à l’interception des SMS de confirmation d’un paiement en ligne. Pour éviter de se faire avoir, soyez toujours extrêmement prudent en ligne et évitez de laisser vos coordonnées bancaires sur des sites de e-commerce que vous ne connaissez, ou privilégiez plutôt des méthodes de paiement comme PayPal. Il est également possible de se prémunir de certaines arnaques qui tirent profit du sans-contact, on glissant votre carte bancaire dans un étui qui l’empêche de fonctionner.