Netflix va élargir son offre d’animes japonais et coréens

Le champion mondial de la SVOD a récemment signé des contrats avec quatre studios d’animation au Japon et en Corée, afin d’élargir son catalogue d’animés dans les mois à venir.

Netflix a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de contenu avec quatre studios d’animations, relaie le média spécialisé Variety. Alors que la plateforme inclut déjà de nombreux animés cultes à l’image de Hunter X Hunter, Naruto ou encore One Punch Man, mais aussi plusieurs créations originales (Les Chevaliers du Zodiaque Saint Seya, Castlevania, etc), cette dernière devrait désormais profiter de nouvelles créations issues des studios japonais Anima & Company, Science Saru et Mappa, mais aussi du studio sud-coréen Mir. Ces quatre nouveaux partenariats inédits devraient permettre d’explorer “de nouvelles histoires et de nouveaux formats afin de divertir les fans d’animé du monde entier”, a ainsi promis Netflix dans un communiqué officiel.

En annonçant ces nouveaux partenariats, Netflix semble ainsi confirmer son envie de créer de nouveaux contenus originaux, notamment à travers le genre manga, particulièrement plébiscité à l’international. “En seulement quatre ans, nous avons construit une équipe basée à Tokyo qui travaille à divertir les fans d’animés à travers le monde grâce à une narration nouvelle et ambitieuse”, a ainsi expliqué Taiki Sakurai, producteur en chef de la section animé de Netflix. Il faut dire que si les quatre studios avec lesquels le géant du divertissement vient de signer ne vous évoquent peut-être rien, ils sont loin d’être inconnus dans le monde de l’animation. En 2017, Science Saru était déjà récompensé par le Crystal Award du meilleur long-métrage au festival d’Annecy pour son film Lu Over the Wall. Il y a quelques mois, le studio avait également connu un vif succès auprès des abonnés Netflix avec la sortie de la série originale Japan Sinks. De son côté, Mir est notamment connu pour son animé Voltron : Legendary Defender et a annoncé la sortie prochaine d’un animé autour de l’univers de Geralt de Riv avec The Witcher : Nightmare of the Wolf.