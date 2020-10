xCloud bientôt disponible depuis une clé HDMI ?

xCloud, le service de jeu en streaming de Microsoft, pourrait être disponible à partir d’une clé HDMI ! Voilà qui ouvrirait des horizons nouveaux pour le Game Pass Ultimate de la Xbox.

Phil Spencer, le chef de la Xbox, a dévoilé dans une interview au site Stratechery que Microsoft développait une offre matérielle à bas prix pour renforcer l’écosystème xCloud. La plateforme de jeu en streaming est actuellement accessible depuis Android, et l’éditeur a fait miroiter un développement sur iOS, malgré les bâtons dans les roues d’Apple.

Abaisser le ticket d’entrée pour xCloud

Mais Microsoft a de l’ambition pour son service. Phil Spencer laisse en effet entendre qu’il pourrait être disponible via un clé HDMI qu’il suffit de brancher derrière la télévision pour avoir accès au catalogue de jeux en streaming. « Vous pouvez même imaginer que nous pourrions proposer quelque chose dans l’abonnement Game Pass qui donne la possibilité de streamer des jeux xCloud sur votre télé », explique-t-il. Bien sûr, il faudra y ajouter une manette.

Le service de streaming est solide et performant, mais il est vrai qu’il faut posséder un appareil compatible pour en profiter. Microsoft a visiblement l’intention de rendre xCloud plus accessible en abaissant le coût d’entrée sur la plateforme. C’est aussi le modèle choisi par Amazon pour Luna, sa nouvelle offre de jeux en streaming, qui est compatible avec les clés Fire TV. Google a fait de même pour Stadia, avec le dongle Chromecast Ultra. Le constructeur de la Xbox ne veut pas passer à côté de ce marché.

Microsoft pousse beaucoup sur les services pour différencier son offre de celle de Sony, qui avance sur la voie du streaming à tout petit pas. Le Game Pass est une des meilleures offres du marché pour jouer à plus d’une centaine de jeux récents contre une dizaine d’euros chaque mois. La sélection xCloud est plus réduite, mais on y trouve tout de même de nombreux titres AAA jouables sur des appareils qui n’ont pas la puissance des plus gros PC.

Le constructeur mise également beaucoup sur son offre All Access qui comprend une Xbox Series S ou X, le Game Pass Ultimate et xCloud, à partir de 24,99 € par mois, pendant 24 mois.