Des sneakers Ghostbusters pour Halloween !

Les fans de Ghostbusters sont forcément fans de sneakers ! Malgré la popularité de la franchise et des chaussures, le cross-over n’a jamais produit de résultats mémorables. Jusqu’à aujourd’hui !

La saga Ghostbusters va reprendre du poil de la bête, puisqu’un nouveau film va faire son apparition au cinéma dans les prochains mois (tout dépend de la pandémie), S.O.S. Fantômes : l’Héritage. Un revival attendu après la déception du reboot de 2016, qui a fait un flop. Pour l’occasion, les fans vont avoir droit à un tsunami de goodies de plus ou moins bon goût !

S.O.S. Fantômes aux pieds

De bon goût, il en est évidemment question avec ces sneakers. Reebok s’est inspiré de Ghostbusters pour rhabiller de pied en cap ces chaussures et le résultat est vraiment réussi. Deux modèles officiels ont été dévoilés par l’équipementier et par Sony Pictures. La paire Ghostsmasher (c’était le nom du film avant qu’il devienne celui qu’on connait) a été imaginée comme si elle avait été créée dans les années 80.

Les amateurs y trouveront un pack proton à l’arrière, détachable pour un peu plus de discrétion. Reebok ne dit pas s’il peut servir à aspirer des fantômes. Un logo « no ghost » dessiné à la main est présent sur la languette à l’avant. La sortie de ce modèle est prévue le 31 octobre pour Halloween, il coûtera 150 $.

La deuxième paire est plus sage, il n’y a pas de pack détachable, par contre un logo « no ghost » en couleur embellit la languette et plusieurs éléments distinctifs du film sont en bonne place, dont les mots « Ready to Believe You » (« prêt à vous croire »). Ces sneakers se déclinent en plusieurs catégories d’âge, des enfants (50 $) aux adultes (100 $). Lancement là aussi pour Halloween.