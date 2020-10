xCloud prépare une arrivée sur iOS, malgré l’interdiction d’Apple

La marque à la pomme a beau mener une politique restrictive sur les services de « cloud gaming », Microsoft entend bien porter xCloud sur iOS, même s’il faudra sans doute passer par une web app.

Ce n’est pas un secret, Apple pratique une politique très réglementée, pour ne pas dire autoritaire avec les plateformes de gaming tierces. Tandis qu’Epic Games est toujours en procédure judiciaire après avoir tenté de contourner les commissions jugées abusives appliquées par la firme de Cupertino avec son battle royale Fortnite, c’est désormais au tour de Microsoft et son xCloud d’imaginer une parade à l’App Store. En effet, si Apple s’est récemment ouvert aux plateformes de cloud gaming, la marque a cependant posé la condition pour les services de jeu en streaming, de cataloguer l’ensemble de leurs jeux individuellement dans l’App Store. A titre de comparaison, c’est comme si vous étiez contraints de systématiquement passer par le store en ligne d’Apple pour télécharger le moindre film ou série sur Netflix.

Face à cette restriction, officiellement censée permettre à Apple de mieux contrôler les contenus qui transitent sur ses appareils, les entreprises de cloud gaming ont cependant trouvé un semblant de parade. Il y a quelques jours, Luna, le service officialisé par Amazon annonçait une disponibilité sur iPhone et iPad directement depuis le navigateur web des terminaux de la marque à la pomme, qu’il s’agisse de Safari ou de Google Chrome, depuis la mise à jour d’iOS 14 qui autorise le changement de navigateur par défaut. Ce chemin a visiblement été suivi par Microsoft, qui selon nos confrères américains de The Verge, travaillerait sur “une solution basée sur un navigateur direct” afin de porter xCloud sur iOS. Phil Spencer, dirigeant de Xbox Game Studios, espère que cette parade ne sera que temporaire. Ce dernier a en effet déclaré : “Nous allons absolument arriver sur iOS. Nous finirons sur iPhones et iPads avec le Game Pass”.