Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro sont disponibles, où les acheter ?

Les très attendus Mi 10T et Mi 10T Pro sont officiellement disponibles à l’achat, voici où les trouver au meilleur prix.

Annoncés en trombe le 30 septembre dernier, la nouvelle gamme Mi 10T de Xiaomi pourrait bouleverser les meilleures offres actuelles. L’entreprise chinoise, connue pour ses excellents rapports qualité-prix, se place également sur le marché de la 5G avec un téléphone à moins de 500 euros.

Où acheter le Xiaomi Mi 10T ?

Le Xiaomi Mi 10T est disponible en deux couleurs : noir cosmique et argent lunaire (gris). Tous les modèles embarquent 128 Go de stockage et sont commercialisés à 499 euros.

On remarquera que RED propose une réduction de 50 euros sur le smartphone.

Sur Cdiscount et Boulanger, vous pouvez payer en plusieurs mois sans frais.

Où acheter le Mi 10T Pro ?

Le Xiaomi Mi 10T Pro est lui aussi disponible dans les deux mêmes couleurs : en noir et gris. En revanche, on retrouve 256 Go de stockage sur l'ensemble des modèles. Si son prix conseillé est de 569 euros, aucun revendeur ne le commercialise à ce prix pour le moment et il faudra rajouter une vingtaine d'euros.

Xiaomi Mi 10T : quoi de neuf ?

Pour la sortie de ses nouveaux Mi 10T et Mi 10T Pro, la marque chinoise choisissait en septembre dernier de baisser drastiquement ses tarifs par rapport au Mi 10 Pro du début d’année. Et malgré cette décision, le rapport qualité-prix est toujours là. L’OS MIUI 12 offre une expérience clairement plaisante, avec des options en pagaille pour convenir à une très large majorité d’utilisateurs.

Les deux smartphones, 5G, embarquent un écran LCD de 6,67 pouces de 144 Hz, de solides performances photo et une robuste autonomie avec une batterie de 5000 mAh, le tout à des prix plutôt abordables. Ils partagent le même design, sobre mais efficace. Les performances sont assurées avec la puce Snapdragon 865. Elle permet de supporter tous les usages qu’on peut avoir d’un smartphone avec une extrême rapidité, du scroll sur les réseaux sociaux aux jeux mobiles, même très gourmands.

Le modèle de base propose un capteur photo principal de 64 mégapixels, moins performant que celui de 108 mégapixels de la version Pro. Les clichés sont extrêmement détaillés grâce à la présence de ce fameux capteur de 108 MP sur le modèle haut de gamme (dont les clichés ressortent en 27 MP avec le Pixel Binning), faisant du Mi 10T Pro le smartphone le moins cher équipé d’un tel capteur. Enfin, on retrouve « seulement » 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur le modèle Mi 10T, contre 8 Go de RAM et 256 pour le modèle Pro. Vous pouvez retrouver notre test complet du Mi 10T Pro.