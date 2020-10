Orange : trois lycéens piratent le fournisseur et volent 230 000€

En 2013, trois lycéens toulousains parviennent à dérober 230 000€ en piratant Orange. Sept ans plus tard, leur procès s’est ouvert cette semaine.

Avec plus de 350 piratages à leur actif, et près de 230 000€ détournés à l’époque, les trois lycéens incriminés paient aujourd’hui au prix fort leur erreur de jeunesse. En 2013, ces élèves du lycée Fermat à Toulouse montent une escroquerie plutôt bien ficelée. Après avoir trouvé sur le dark web comment infiltrer et prendre le contrôle de répartiteurs collectifs, permettant habituellement de raccorder le client au réseau du fournisseur d’accès, les pirates décident de s’attaquer à l’une des plus grosses entreprises françaises existantes. En se faisant passer pour des agents de maintenance Orange, ils s’invitent chez certains abonnés et prennent le contrôle de leur ligne, explique le site de La Dépêche. Une fois leur cible piratée, les lycéens n’avaient plus qu’à utiliser leurs numéros pour appeler des numéros surtaxés et obtenir des codes réutilisables pour effectuer différents achats en ligne. L’opération a sans doute été fastidieuse, mais leur a tout de même permis de récolter près de 230 000€ au total.

Si à l’époque, les jeunes pirates espéraient simplement se faire un peu d’argent de poche, leur procès s’est ouvert cette semaine. Orange entend bien ne pas laisser passer ce que la défense qualifie d’erreur de jeunesse. Les hackers, aujourd’hui âgés de 23 à 24 ans, ont écopé de peines de 4, 8 et 12 mois avec sursis à l’issue d’une première audience. Le prochain auditoire promet d’aborder la question de l’indemnisation du fournisseur d’accès Internet, qui espère faire de l’affaire un exemple de dissuasion. Du côté de la défense en revanche, l’avocat des trois coupables ne s’est pas montré tendre avec l’entreprise de Stéphane Richard, en l’accusant notamment de négligence : “le système d’Orange est tellement bien fait qu’il a suffi à trois gamins de 18 ans de brancher deux ou trois fils pour détourner une somme hallucinante”.