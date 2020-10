Cyberpunk 2077 reporté au mois de décembre !

C’est un véritable running gag et un nouveau coup dur pour ceux qui attendait le jeu Cyberpunk 2077 le 19 novembre prochain, puisque ce dernier vient d’être à nouveau décalé de 21 jours…

Au lieu de sortir le 16 avril puis le 17 septembre, puis du 19 novembre, Cyberpunk 2077 sortira finalement (si tout va bien d’ici là) le 10 décembre 2020 sur Xbox One, PC, PlayStation 4 et Stadia. Le jeu sera également jouable sur Xbox Series X et PlayStation 5.

Si, techniquement, le jeu semble bien terminé, le studio polonais avoue nécessiter plus de temps pour corriger surement quelques bugs encore, mais surtout proposer le jeu sur les prochaines consoles PS5 et Xbox Series X dans les meilleures conditions.

Quelle config pour Cyberpunk 2077 ? Avec quelle carte graphique sur PC ?

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-2500K 3,3 GHz / AMD FX-8320

RAM : 8 Go de RAM

Disque dur : 70 Go d’espace

GPU : AMD Radeon R9 380 ou NVIDIA GeForce GTX 960 2 Go

OS : Windows 7 64

Direct X : version 11

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i5-4670K 3,4 GHz / AMD Ryzen R5 1600

RAM : 16 Go de RAM

Disque dur : 70 Go d’espace

GPU : AMD Radeon RX Vega 64 8 Go ou NVIDIA GeForce GTX 1070

OS : Windows 10 64

Direct X : version 11