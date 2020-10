Encore une tentative de vol loupée pour les véhicules de la marque Tesla, qui semble décidément avoir pensé à tout pour protéger ses clients.

Si les vols de voitures dites “à entrée mains libres” (ne nécessitant pas l’insertion physique d’une clé pour être déverrouillée) sont de plus en plus fréquents ces dernières années, les voitures Tesla ont cependant 90% moins de chance de subir une tentative de « carjacking« , démontrait l’année dernière une étude américaine. La preuve est faite avec cette récente (més)aventure survenue récemment en Australie, et relayée par nos confrères de 01Net. Alertée par le Sentry Mode de son application, Annabelle Brett découvre que deux individus sont en train de voler sa Tesla Model 3. Elle décide alors de se rendre directement à son garage pour intercepter les malfaiteurs, mais ces derniers ont déjà filé.

Toujours grâce à son application, la propriétaire, qui peut afficher en temps réel la position de sa voiture, réalise qu’elle n’a que quelques centaines de mètres de retard sur ses voleurs, et décide donc de les suivre. “Nous avons sauté dans la voiture, j’ai appelé la police et j’ai simplement suivi ma Tesla en regardant la carte sur mon application”. Non contente d’avoir localisé les deux malfrats, Annabelle décide finalement de leur mener la vie dure : “mon application me permet de contrôler quelques paramètres de ma voiture, je peux par exemple la ralentir légèrement, mais j’en ai aussi profité pour leur rendre la vie infernale en baissant les fenêtres ou en la faisant klaxonner”. Un bon moyen de distraire ses assaillants en attendant l’intervention de la police. Se sentant piégés, les deux voleurs ont finalement pris la fuite, mais dans la précipitation, l’un d’entre eux a malencontreusement laissé tomber son permis de conduire. De quoi conclure en beauté cette tentative de vol définitivement ratée sur un véhicule Tesla.