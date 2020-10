Netflix : la dernière saison de Sabrina dévoile sa date et un trailer

Prévue pour le dernier jour de cette (funeste) année 2020, la partie 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina annonce un conflit ouvert entre le Clan Spellman et « The Eldritch Terrors « , point culminant de l’histoire de la jeune sorcière Sabrina Spellman sur Netflix.

Pensée à l’origine pour être la première série spin-off de Riverdale, un des plus gros succès de Netflix, Les Nouvelles Aventures de Sabrina a finalement pris son indépendance par rapport à l’autre production adaptée des publications d’Archie Comics, même si la ville de Sabrina, Greendale, est bien présente dans l’univers d’Archie Andrews, protagoniste principal de Riverdale. En tout cas, Netflix n’a pas chômé avec Sabrina, puisque le quatrième et dernier chapitre est déjà prévu pour le 31 décembre alors que la série a débuté en 2018. La première bande-annonce de la conclusion des aventures de Sabrina Spellman, mi-sorcière, mi-mortelle, vient de sortir.

Le trailer, comme le synopsis, annoncent une fin grandiloquente, saupoudrée comme à l’habitude de rituels démoniaques et autres apparitions horrifiques : « Au cours des huit épisodes de la saison 4, The Eldritch Terrors descendront sur Greendale. Le clan Spellman doit combattre chaque menace terrifiante une par une (The Weird, The Returned, The Darkness…), le tout menant à… The Void, qui est la fin de toutes choses. Alors que les sorcières mène la guerre, avec l’aide du Fright Club, Nick commence à revenir lentement dans le cœur de Sabrina, mais est-t-il trop tard ? ». La conclusion de ce Riverdale version fantastico-horrifique devrait ravir tous les fans.

Développée par Roberto Aguirre-Sacasa (le directeur créatif d'Archie Comics), Les Nouvelles Aventures de Sabrina met à l'affiche l'actrice américaine Kiernan Shipka dans le rôle titre, accompagnée, entre autres, de Ross Lynch (Austin et Ally) et de Mirana Otto (Le Seigneur des Anneaux). La quatrième et dernière partie de la série est donc à découvrir le 31 décembre prochain sur Netflix.