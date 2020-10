Facebook lance une offre de cloud gaming entièrement gratuite

C’est officiel, Facebook se lance dans le cloud gaming. Après avoir lancé son application de dating Facebook Rencontres il y a quelques jours en Europe, le géant des réseaux sociaux a annoncé hier via un communiqué de presse l’arrivée de son offre de cloud gaming, avec un positionnement commercial très éloigné de la concurrence actuelle. Depuis la plateforme Facebook Gaming, accessible directement depuis l’onglet Jeux du réseau social, il est ainsi possible d’accéder à un petit catalogue de jeux. Ce dernier n’intègre aucun blockbuster vidéoludique, préférant au contraire se concentrer sur les petits jeux mobiles faciles à prendre en main. En revanche, il sera totalement gratuit, a annoncé l’entreprise de Mark Zuckerberg dans son communiqué de presse.

C’est donc un lancement en douceur qui s’opère pour les premiers pas de Facebook sur le marché du cloud gaming. Plutôt que d’attaquer frontalement des pionniers du genre comme Google Stadia, xCloud de Microsoft, PS Now ou plus récemment Luna, le service cloud gaming d’Amazon, Facebook Gaming entend d’abord se faire un nom en fédérant un public plus large que la simple cible des gamers réguliers. Seront pour le moment disponible sur le service uniquement des titres pouvant être joués directement sur mobile et tablette, sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. À noter que pour le moment, Apple est exclu des plateformes compatibles. Facebook a fait le choix de ne pas se plier aux réglementations très strictes imposées par la marque à la pomme concernant les plateformes de cloud gaming.

Introducing our take on cloud gaming where we hope to make it easier to play games instantly on Facebook Gaming.

