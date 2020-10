Oclean Air 2 : une nouvelle brosse à dents électrique et non bruyante à moins de 30 euros

La Oclean Air 2 est une nouvelle brosse à dent électrique compact et peu bruyante à un prix très attractif pour son lancement.

La nouvelle brosse à dents électrique Oclean Air 2 est pourvue de la technologie de réduction de bruit WhisperClean conçue par Oclean, qui par le biais de signaux ultrasoniques offre l’une des expériences de brossage les plus silencieuses. Légère (95g), compacte, confortable à tenir en main, la Oclean Air 2 ne propose en effet qu’un bruit entre 37 et 45db, vous ne sentirez donc qu’une faible vibration en main !

Evidemment étanche (IPX7), la Air 2 est globalement 30% plus mince que les brosses à dents électriques traditionnelles, de plus, son moteur permet d’avoir une fréquence allant jusqu’à 42 000 tr / min pour un brossage ultra propre. Grâce à son chargeur magnétique rapide, celle-ci est complètement chargé en 2,5 heures pour proposer une autonomie allant jusqu’à 40 jours. Enfin, sa tête est équipée de filaments Dupont / Pedex de bonne qualité et approuvés par la FDA.

Contrairement aux précédents modèles de la marque, la Air 2 n’est pas connectée. Elle est disponible en plusieurs coloris pour un prix de lancement très attractif chez Aliexpress (expédition depuis l’Europe) : 28 euros avec le code OCLEAN27 ! Attention, offre limitée. Son prix officiel est de 34,99 euros.